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Экономика
Валентина Чорна, редактор ленты

Оказался положительным: Еврокомиссия представила экономический прогноз для Украины

Прапор України біля будівлі Єврокомісії
Фото: Getty Images

В понедельник, 15 мая, Еврокомиссия впервые подготовила экономический прогноз для Украины. Он оказался на удивление позитивным.

По словам еврокомиссара по вопросам экономики Паоло Джентилони, после падения примерно на 29% в прошлом году, украинская экономика, как ожидается, “вырастет на 0,6% в этом году и на 4,0% в 2024 году”.

Дженлитони заявил, что экономика Украины, на которую напала Россия, оказалась “чрезвычайно устойчивой”.

Впрочем, прогноз для нашего государства “подвержен чрезвычайной неопределенности и в решающей степени зависит от развития войны”, говорится в весеннем отчете Еврокомиссии.

Прогнозная публикация ЕК впервые содержит обзор структурных особенностей экономики, последние показатели и перспективы для Украины, Молдовы, Боснии и Герцеговины, которым Совет ЕС предоставил статус кандидата на членство в Евросоюзе в июне и декабре 2022 года.

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