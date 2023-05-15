Виявився позитивним: Єврокомісія представила економічний прогноз для України
У понеділок, 15 травня, Єврокомісія вперше підготувала економічний прогноз для України. Він виявився напрочуд позитивним.
За словами єврокомісара з питань економіки Паоло Джентілоні, після падіння приблизно на 29% минулого року, українська економіка, як очікується, “зросте на 0,6% цього року і на 4,0% у 2024 році”.
Дженлітоні заявив, що економіка України, на яку напала Росія, виявилася “надзвичайно стійкою”.
Втім, прогноз для нашої держави “схильний до надзвичайної невизначеності і вирішальною мірою залежить від розвитку війни”, йдеться у весняному звіті Єврокомісії.
Прогнозна публікація ЄК вперше містить огляд структурних особливостей економіки, останні показники та перспективи для України, Молдови, Боснії та Герцеговини, яким Рада ЄС надала статус кандидата на членство в Євросоюзі у червні та грудні 2022 року.
Льотчик 204 бригади тактичної авіації Повітряних сил ЗСУ, майор Вадим Ворошилов із позивним Karaya в інтерв'ю ведучому Фактів ICTV Вадиму Карп'яку розповів про кількість літаків F-16, які докорінно зміняться ситуацію як у небі, так і на землі.Тетяна Забожко