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Економіка
Валентина Чорна, редакторка стрічки

Виявився позитивним: Єврокомісія представила економічний прогноз для України

Прапор України біля будівлі Єврокомісії
Фото: Getty Images

У понеділок, 15 травня, Єврокомісія вперше підготувала економічний прогноз для України. Він виявився напрочуд позитивним.

За словами єврокомісара з питань економіки Паоло Джентілоні, після падіння приблизно на 29% минулого року, українська економіка, як очікується, “зросте на 0,6% цього року і на 4,0% у 2024 році”.

Дженлітоні заявив, що економіка України, на яку напала Росія, виявилася “надзвичайно стійкою”.

Втім, прогноз для нашої держави “схильний до надзвичайної невизначеності і вирішальною мірою залежить від розвитку війни”, йдеться у весняному звіті Єврокомісії.

Прогнозна публікація ЄК вперше містить огляд структурних особливостей економіки, останні показники та перспективи для України, Молдови, Боснії та Герцеговини, яким Рада ЄС надала статус кандидата на членство в Євросоюзі у червні та грудні 2022 року.

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