После выходных евро подорожал: курс валют в Украине на 29 мая
В понедельник, 29 мая, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к евро на уровне 39,32 грн/€1. Это на 8 копеек дороже, чем до выходных.
Курс американского доллара не менялся с июля прошлого года, он составляет 36,57 грн/$1.
В обменниках украинских банков стоимость валюты разнится.
Какой курс валют в банках Украины 29.05.2023:
Курс валют в Приватбанке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|39,7
|40,7
|Доллар
|36,95
|37,45
Курс валют в Ощадбанке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|39,80
|40,85
|Доллар
|36,85
|37,85
Курс валют в Монобанке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|39,28
|40,50
|Доллар
|36,65
|37,44
Курс валют в Райффайзен банке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|40,30
|41,00
|Доллар
|37,10
|37,55
Курс валют в УкрСиббанке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|40,00
|40,90
|Доллар
|37,10
|37,75
Источник: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк
От мастерства аэроразведки и от точности артиллерии зависит успешное уничтожение вражеской силы. Но эффективно выполнять свою работу артиллеристы и аэроразведчики могут только работая бок о бок. Ведь дроны – это глаза современных пушкарей. Железные птички значительно облегчают работу нашим военным и даже спасают им жизнь.Артур Свинаренко