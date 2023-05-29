Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Вступление Украины в ЕС будет означать, что Турция никогда не станет членом блока — Politico
В Запорожье на рынке напали на военных: один воин получил ножевое ранение
Лукашенко в больнице в критическом состоянии — СМИ
Срочно
Над Львовской областью ночью приземлили пять дронов – ОВА
Насилие над 11-летней на Киевщине: группе подростков избрали меры пресечения
Экономика
Бедрак Виктория, редактор ленты

После выходных евро подорожал: курс валют в Украине на 29 мая

Курс валют, долари
Фото: Depositphotos

В понедельник, 29 мая, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к евро на уровне 39,32 грн/€1. Это на 8 копеек дороже, чем до выходных.

Курс американского доллара не менялся с июля прошлого года, он составляет 36,57 грн/$1.

В обменниках украинских банков стоимость валюты разнится.

Какой курс валют в банках Украины 29.05.2023:

Курс валют в Приватбанке:

Валюта Покупка Продажа
Евро 39,7 40,7
Доллар 36,95 37,45

Курс валют в Ощадбанке:

Валюта Покупка Продажа
Евро 39,80 40,85
Доллар 36,85 37,85

Курс валют в Монобанке:

Валюта Покупка Продажа
Евро 39,28 40,50
Доллар 36,65 37,44

Курс валют в Райффайзен банке:

Валюта Покупка Продажа
Евро 40,30 41,00
Доллар 37,10 37,55

Курс валют в УкрСиббанке:

Валюта Покупка Продажа
Евро 40,00 40,90
Доллар 37,10 37,75
Читайте также
Советник Зеленского рассказал, когда экономика Украины вернется на довоенный уровень
После выходных евро подорожал: курс валют в Украине на 29 мая

Источник: НБУПриватбанкОщадбанкМонобанкРайффайзен БанкУкрСиббанк

евро, долар, Курс валют
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
В пятницу евро в обменниках подешевело: курс валют в Украине 26 мая
євро
Евро и доллар подешевели: курс валют в Украине 24 мая
Курс валют, долари
За выходные евро минимально подешевело: курс валют в Украине на 22 мая
курс євро
Евро и доллар в обменниках подешевели: курс валют в Украине 18 мая
євро
В банках доллар подешевел, а евро идет вверх: курс валют в Украине 17 мая
курс долара
Видео
Каждый снаряд ложится точно в цель: как взаимодействуют аэроразведка и артиллерия

От мастерства аэроразведки и от точности артиллерии зависит успешное уничтожение вражеской силы. Но эффективно выполнять свою работу артиллеристы и аэроразведчики могут только работая бок о бок. Ведь дроны – это глаза современных пушкарей. Железные птички значительно облегчают работу нашим военным и даже спасают им жизнь.

Артур Свинаренко
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:30 (28.05.2023)
После выходных евро подорожал: курс валют в Украине на 29 мая
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:00 (28.05.2023)
После выходных евро подорожал: курс валют в Украине на 29 мая
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 16:30 (28.05.2023)
После выходных евро подорожал: курс валют в Украине на 29 мая
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 16:00 (28.05.2023)
После выходных евро подорожал: курс валют в Украине на 29 мая
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь