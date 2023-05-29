После выходных евро подорожал: курс валют в Украине на 29 мая

В понедельник, 29 мая, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к евро на уровне 39,32 грн/€1. Это на 8 копеек дороже, чем до выходных.

Курс американского доллара не менялся с июля прошлого года, он составляет 36,57 грн/$1.

В обменниках украинских банков стоимость валюты разнится.

Какой курс валют в банках Украины 29.05.2023:

Курс валют в Приватбанке:

Валюта Покупка Продажа Евро 39,7 40,7 Доллар 36,95 37,45

Курс валют в Ощадбанке:

Валюта Покупка Продажа Евро 39,80 40,85 Доллар 36,85 37,85

Курс валют в Монобанке:

Валюта Покупка Продажа Евро 39,28 40,50 Доллар 36,65 37,44

Курс валют в Райффайзен банке:

Валюта Покупка Продажа Евро 40,30 41,00 Доллар 37,10 37,55

Курс валют в УкрСиббанке:

Валюта Покупка Продажа Евро 40,00 40,90 Доллар 37,10 37,75

Источник: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк

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