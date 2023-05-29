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Економіка
Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Після вихідних євро подорожчало: курс валют в Україні на 29 травня

Курс валют, долари
Фото: Depositphotos

У понеділок, 29 травня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до євро на рівні 39,32 грн/€1. Це на 8 копійок дорожче, ніж до вихідних.

Курс американського долара не змінювався від липня минулого року, він становить 36,57 грн/$1.

В обмінниках українських банків вартість валюти різниться.

Який курс валют в банках України 29.05.2023:

Курс валют у Приватбанку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 39,7 40,7
Долар 36,95 37,45

Курс валют в Ощадбанку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 39,80 40,85
Долар 36,85 37,85

Курс валют у Монобанку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 39,28 40,50
Долар 36,65 37,44

Курс валют у Райффайзен банку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 40,30 41,00
Долар 37,10 37,55

Курс валют в УкрСиббанку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 40,00 40,90
Долар 37,10 37,75
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Джерело: НБУПриватбанкОщадбанкМонобанкРайффайзен БанкУкрСиббанк

євро, долар, Курс валют
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