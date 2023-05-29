Після вихідних євро подорожчало: курс валют в Україні на 29 травня

У понеділок, 29 травня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до євро на рівні 39,32 грн/€1. Це на 8 копійок дорожче, ніж до вихідних.

Курс американського долара не змінювався від липня минулого року, він становить 36,57 грн/$1.

В обмінниках українських банків вартість валюти різниться.

Який курс валют в банках України 29.05.2023:

Курс валют у Приватбанку:

Валюта Купівля Продаж Євро 39,7 40,7 Долар 36,95 37,45

Курс валют в Ощадбанку:

Валюта Купівля Продаж Євро 39,80 40,85 Долар 36,85 37,85

Курс валют у Монобанку:

Валюта Купівля Продаж Євро 39,28 40,50 Долар 36,65 37,44

Курс валют у Райффайзен банку:

Валюта Купівля Продаж Євро 40,30 41,00 Долар 37,10 37,55

Курс валют в УкрСиббанку:

Валюта Купівля Продаж Євро 40,00 40,90 Долар 37,10 37,75

Джерело: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк

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