Після вихідних євро подорожчало: курс валют в Україні на 29 травня
У понеділок, 29 травня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до євро на рівні 39,32 грн/€1. Це на 8 копійок дорожче, ніж до вихідних.
Курс американського долара не змінювався від липня минулого року, він становить 36,57 грн/$1.
В обмінниках українських банків вартість валюти різниться.
Який курс валют в банках України 29.05.2023:
Курс валют у Приватбанку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|39,7
|40,7
|Долар
|36,95
|37,45
Курс валют в Ощадбанку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|39,80
|40,85
|Долар
|36,85
|37,85
Курс валют у Монобанку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|39,28
|40,50
|Долар
|36,65
|37,44
Курс валют у Райффайзен банку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|40,30
|41,00
|Долар
|37,10
|37,55
Курс валют в УкрСиббанку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|40,00
|40,90
|Долар
|37,10
|37,75
Джерело: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк
Від майстерності аеророзвідки і влучності артилерії залежить успішне знищення ворожої сили. Та ефективно виконувати свою роботу артилеристи й аеророзвідники можуть, лише працюючи пліч-о-пліч. Адже дрони – це очі сучасних гармашів. Залізні пташки значно полегшують роботу нашим військовим і навіть рятують їм життя.Артур Свинаренко