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Экономика
Марта Бондаренко, редактор ленты

В первый день лета евро упало: курс валют в Украине на 1 июня

євро
Фото: Pixabay

Сегодня, 1 июня, Национальный банк Украины на 23 коп. понизил официальный курс евро — с 39,28 грн до 39,05 грн.

Курс доллара от НБУ до сих пор остается на уровне 36,56 грн.

Какой курс валют в банках Украины 01.06.2023:

Курс валют в Украине на 1.06.2023: сколько стоит доллар и евро

Курс валют в Приватбанке:

Валюта покупка продажа
Евро 39,50 40,50
Доллар 36,90 37,40

Курс валют в Ощадбанке:

Валюта покупка продажа
Евро 39,65 40,65
Доллар 36,85 37,75

Курс валют в Монобанке:

Валюта покупка продажа
Евро 40,00 40,60
Доллар 36,65 37,44

Курс валют в Райффайзен банке:

Валюта покупка продажа
Евро 41,30 41,20
Доллар 37,10 37,55

Курс валют в УкрСиббанке:

Валюта покупка продажа
Евро 39,90 40,80
Доллар 37,05 37,70
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Источник: НБУПриватбанкОщадбанкМонобанкРайффайзен БанкУкрСиббанк

евро, Курс валют в Украине, Курс доллара
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