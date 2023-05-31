НБУ резко повысил официальный курс евро на 31 мая
Нацбанк Украины установил на среду, 31 мая, официальный курс евро относительно гривны на уровне 39,28 грн/€1. То есть евровалюта подорожала по сравнению со вчерашним днем на 11 копеек.
Американский доллар стоит 36,57 грн — курс зафиксирован на этом уровне еще в июле прошлого года.
Стоимость валюты в обменниках украинских банков отличается от официального курса.
Курс валют в Приватбанке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|39,55
|40,55
|Доллар
|36,9
|37,4
Курс валют в Ощадбанке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|39,7
|40,7
|Доллар
|36,8
|37,8
Курс валют в Монобанке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|38,95
|40,04
|Доллар
|36,65
|37,44
Курс валют в Райффайзен банке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|40,10
|40,65
|Доллар
|37,10
|37,55
Курс валют в УкрСиббанке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|39,95
|40,85
|Доллар
|37,05
|37,70
Курс доллара в июне, по прогнозам экспертов, останется без изменений. Существенной девальвации наличной гривны в июне также не ожидается. Курс будет колебаться в пределах 37-38 грн за доллар.
Источник: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк
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