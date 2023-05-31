НБУ резко повысил официальный курс евро на 31 мая

Нацбанк Украины установил на среду, 31 мая, официальный курс евро относительно гривны на уровне 39,28 грн/€1. То есть евровалюта подорожала по сравнению со вчерашним днем на 11 копеек.

Американский доллар стоит 36,57 грн — курс зафиксирован на этом уровне еще в июле прошлого года.

Стоимость валюты в обменниках украинских банков отличается от официального курса.

Курс валют в Приватбанке:

Валюта Покупка Продажа Евро 39,55 40,55 Доллар 36,9 37,4

Курс валют в Ощадбанке:

Валюта Покупка Продажа Евро 39,7 40,7 Доллар 36,8 37,8

Курс валют в Монобанке:

Валюта Покупка Продажа Евро 38,95 40,04 Доллар 36,65 37,44

Курс валют в Райффайзен банке:

Валюта Покупка Продажа Евро 40,10 40,65 Доллар 37,10 37,55

Курс валют в УкрСиббанке:

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