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Экономика
Валентина Летяк, редактор ленты

НБУ резко повысил официальный курс евро на 31 мая

євро
Фото: Pixabay

Нацбанк Украины установил на среду, 31 мая, официальный курс евро относительно гривны на уровне 39,28 грн/€1. То есть евровалюта подорожала по сравнению со вчерашним днем на 11 копеек.

Американский доллар стоит 36,57 грн — курс зафиксирован на этом уровне еще в июле прошлого года.

Курс валют в Україні на 31 травня 2023

Стоимость валюты в обменниках украинских банков отличается от официального курса.

Курс валют в Приватбанке:

Валюта Покупка Продажа
Евро 39,55 40,55
Доллар 36,9 37,4

Курс валют в Ощадбанке:

Валюта Покупка Продажа
Евро 39,7 40,7
Доллар 36,8 37,8

Курс валют в Монобанке:

Валюта Покупка Продажа
Евро 38,95 40,04
Доллар 36,65 37,44

Курс валют в Райффайзен банке:

Валюта Покупка Продажа
Евро 40,10 40,65
Доллар 37,10 37,55

Курс валют в УкрСиббанке:

Валюта Покупка Продажа
Евро 39,95 40,85
Доллар 37,05 37,70

Курс доллара в июне, по прогнозам экспертов, останется без изменений. Существенной девальвации наличной гривны в июне также не ожидается. Курс будет колебаться в пределах 37-38 грн за доллар.

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Источник: НБУПриватбанкОщадбанкМонобанкРайффайзен БанкУкрСиббанк

евро, Долар-гривня, Курс валют, Курс валют в Украине, Курс доллара
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