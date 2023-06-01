Марта Бондаренко, редакторка стрічки
У перший день літа євро впало: курс валют в Україні на 1 червня
Сьогодні, 1 червня, Національний банк України на 23 коп. понизив офіційний курс євро – з 39,28 грн до 39,05 грн.
Курс долара від НБУ досі залишається на рівні 36,56 грн.
Який курс валют в банках України 01.06.2023:
Курс валют у Приватбанку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|39,50
|40,50
|Долар
|36,90
|37,40
Курс валют в Ощадбанку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|39,65
|40,65
|Долар
|36,85
|37,75
Курс валют у Монобанку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|40,00
|40,60
|Долар
|36,65
|37,44
Курс валют у Райффайзен банку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|41,30
|41,20
|Долар
|37,10
|37,55
Курс валют в УкрСиббанку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|39,90
|40,80
|Долар
|37,05
|37,70
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Джерело: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк
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