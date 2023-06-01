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Економіка
Марта Бондаренко, редакторка стрічки

У перший день літа євро впало: курс валют в Україні на 1 червня

євро
Фото: Pixabay

Сьогодні, 1 червня, Національний банк України на 23 коп. понизив офіційний курс євро – з 39,28 грн до 39,05 грн.

Курс долара від НБУ досі залишається на рівні 36,56 грн.

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Курс валют у Приватбанку:

Валюта купівля продаж
Євро 39,50 40,50
Долар 36,90 37,40

Курс валют в Ощадбанку:

Валюта купівля продаж
Євро 39,65 40,65
Долар 36,85 37,75

Курс валют у Монобанку:

Валюта купівля продаж
Євро 40,00 40,60
Долар 36,65 37,44

Курс валют у Райффайзен банку:

Валюта купівля продаж
Євро 41,30 41,20
Долар 37,10 37,55

Курс валют в УкрСиббанку:

Валюта купівля продаж
Євро 39,90 40,80
Долар 37,05 37,70
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Джерело: НБУПриватбанкОщадбанкМонобанкРайффайзен БанкУкрСиббанк

євро, Курс валют в Україні, Курс долара
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