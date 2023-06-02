Марта Бондаренко, редактор ленты
Перед выходными евро в обменниках немного подорожал: курс валют 2 июня
Сегодня, 2 июня, Национальный банк Украины на 10 коп. повысил официальный курс евро — с 39,05 грн до 39,15 грн.
Курс доллара от НБУ до сих пор остается на уровне 36,56 грн.
Какой курс валют в банках Украины 02.06.2023:
Курс валют в Приватбанке:
|Валюта
|покупка
|продажа
|Евро
|39,35
|40,35
|Доллар
|36,90
|37,40
Курс валют в Ощадбанке:
|Валюта
|покупка
|продаж
|Евро
|39,70
|40,65
|Доллар
|36,85
|37,75
Курс валют в Монобанке:
|Валюта
|покупка
|продажа
|Евро
|40,00
|40,60
|Доллар
|36,65
|37,44
Курс валют в Райффайзен банке:
|Валюта
|покупка
|продажа
|Евро
|39,20
|40,40
|Доллар
|36,57
|37,43
Курс валют в УкрСиббанке:
|Валюта
|покупка
|продажа
|Евро
|39,85
|40,75
|Доллар
|37,05
|37,70
Источник: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк
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