Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Перед вихідними євро в обмінниках трохи здорожчало: курс валют 2 червня
Сьогодні, 2 червня, Національний банк України на 10 коп. підвищив офіційний курс євро – з 39,05 грн до 39,15 грн.
Курс долара від НБУ досі залишається на рівні 36,56 грн.
Який курс валют в банках України 02.06.2023:
Курс валют у Приватбанку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|39,35
|40,35
|Долар
|36,90
|37,40
Курс валют в Ощадбанку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|39,70
|40,65
|Долар
|36,85
|37,75
Курс валют у Монобанку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|40,00
|40,60
|Долар
|36,65
|37,44
Курс валют у Райффайзен банку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|39,20
|40,40
|Долар
|36,57
|37,43
Курс валют в УкрСиббанку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|39,85
|40,75
|Долар
|37,05
|37,70
Джерело: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк
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