В Украине отменят 2% налога для ФЛП с 1 августа: принят законопроект

Верховная Рада Украины сегодня окончательно приняла законопроект об отмене единого налога в 2% и других льгот для бизнеса во время военного положения.

Об этом сообщил нардеп от Голоса Ярослав Железняк.

За правительственный проект закона №8401 проголосовали во втором чтении и в целом 239 народных избранников: 179 – от Слуги народа, 20 – от Платформы за жизнь и мир, 8 – от Голоса, 4 – от группы За будущее, 14 – от группы Доверие, 8 – от депутатской группы Восстановление Украины, 6 внефракционных.

По словам Железняка, этому предшествовали продолжительные дискуссии. Всего к законопроекту внесли более 1,9 тыс. поправок.

Принятие документа является важным условием для дальнейшего сотрудничества с Международным валютным фондом.

Что предполагает законопроект

Во-первых, с 1 августа 2023 года отменяется 2% единый налог для ФЛП (физических лиц-предпринимателей). В то же время, законопроект регулирует этот переход:

Плательщики 2% налога смогут подать заявление об отказе от его применения и указать, на какую систему налогообложения хотят перейти. Без подачи такого заявления предпринимателя автоматически переведут на систему, на которой он находился до введения льготного налога.

Новосозданные субъекты хозяйствования, которые после регистрации выбрали 2% единого налога, автоматически будут считаться плательщиками налога третьей группы со ставкой 5%.

Предусмотрено автоматическое восстановление прав и обязанностей плательщика НДС для предпринимателей, у которых регистрация плательщиком НДС была приостановлена.

Плательщикам, которые в 2023 году перешли с 2% единого налога на общую систему, предоставят право перейти повторно в этом году на упрощенную систему по собственному выбору, подав заявление.

Во-вторых, с 1 августа частично отменяется мораторий на проведение налоговых проверок – только для подакцизных товаров (алкоголь, табак, топливо), игорного бизнеса и финансовых услуг.

В-третьих, с 1 октября возвращается ответственность за нарушения в сфере применения РРО (регистраторов расчетных операций).

В то же время, предусмотрено освобождение от финансовой ответственности за нарушения с РРО, если они были совершены на прифронтовых территориях, в том числе возможных боевых действий (кроме торговли подакцизными товарами).

Законопроект предусматривает и ряд других новаций:

“Технический долг”, возникший во время войны (с 1 апреля 2022-го по 31 июля 2023 года) в электронном кабинете, не учитывается при определении возможности плательщика находиться на упрощенной системе налогообложения.

Сохраняется право добровольной уплаты единого налога и ЕСВ для прифронтовых территорий.

ФЛП-плательщики единого налога без НДС получат возможность указывать в расчетных документах названия товаров (услуг) по упрощенной форме.

Законопроект содержит норму, что для передачи юридическими лицами товаров для Сил обороны Украины не требуется утвержденный перечень Кабинета министров.

Этот законопроект является одним из структурных маяков четырехлетней программы расширенного финансирования МВФ для Украины на $15,6 млрд.

Источник : Верховная Рада

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