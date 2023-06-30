В Україні скасують 2% податку для ФОП з 1 серпня: ухвалено законопроєкт

Верховна Рада України сьогодні остаточно ухвалила законопроєкт про скасування єдиного податку в 2% та інших пільг для бізнесу під час воєнного стану.

Про це поінформував нардеп від Голосу Ярослав Железняк.

За урядовий проєкт закону №8401 проголосували в другому читанні та в цілому 239 народних обранців: 179 – від Слуги народу, 20 – від Платформи за життя та мир, 8 – від Голосу, 4 – від групи За майбутнє, 14 – від групи Довіра, 8 – від депутатської групи Відновлення України, 6 позафракційних.

За словами Железняка, цьому передували тривалі дискусії. Загалом до законопроєкту внесли понад 1,9 тис. правок.

Ухвалення документа є важливою умовою подальшої співпраці з Міжнародним валютним фондом.

Що передбачає законопроєкт

По-перше, з 1 серпня 2023 року скасовується пільговий 2% єдиний податок для ФОП (фізичних осіб-підприємців). Водночас законопроєкт врегульовує цей перехід:

Платники 2% податку зможуть подати заяву про відмову від його застосування та вказати, на яку систему оподаткування хочуть перейти. Без подання такої заяви підприємця автоматично переведуть на систему, на якій він перебував до запровадження пільгового податку.

Новостворені суб’єкти господарювання, які після реєстрації обрали 2% єдиного податку, автоматично вважатимуться платниками податку третьої групи зі ставкою 5%.

Передбачено автоматичне відновлення прав і обов’язків платника ПДВ для підприємців, у яких реєстрація платником ПДВ була призупинена.

Платникам, які в 2023 році перейшли з 2% єдиного податку на загальну систему, нададуть право перейти повторно цього року на спрощену систему за власним вибором, подавши заяву.

По-друге, з 1 серпня частково скасовується мораторій на проведення податкових перевірок – лише для підакцизних товарів (алкоголь, тютюн, паливо), грального бізнесу та фінансових послуг.

По-третє, з 1 жовтня повертається відповідальність за порушення у сфері застосування РРО (реєстраторів розрахункових операцій).

Водночас передбачено звільнення від фінансової відповідальності за порушення з РРО, якщо вони були вчиненні на прифронтових територіях, зокрема можливих бойових дій (окрім торгівлі підакцизними товарами).

Законопроєкт передбачає низку інших новацій:

“Технічний борг”, що виник під час війни (із 1 квітня 2022-го по 31 липня 2023 року) в електронному кабінеті, не враховується під час визначення можливості платника перебувати на спрощеній системі оподаткування.

Зберігається право добровільної сплати єдиного податку та ЄСВ для прифронтових територій.

ФОП-платники єдиного податку без ПДВ отримають можливість вказувати в розрахункових документах назви товарів (послуг) за спрощеною формою.

Законопроєкт містить норму, що для передання юридичними особами товарів для Сил оборони України не потрібно затвердженого переліку Кабінету міністрів.

Цей законопроєкт є одним із структурних маяків чотирирічної програми розширеного фінансування МВФ для України на $15,6 млрд.

Джерело : Верховна Рада

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.