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Илья Нежигай, редактор ленты

МВФ надеется, что Рада примет закон об отмене единого налога на 2% в июле

МВФ, курс долара
Фото: Факти ICTV

Совет директоров Международного валютного фонда (МВФ) предоставит Верховной Раде Украины дополнительное время, чтобы принять законопроект №8401, который предусматривает отмену 2% единого налога (ЕН) и возобновление документальных проверок по новым критериям.

Об этом сообщил глава миссии Фонда в Украине Гэвин Грей на брифинге после решения МВФ о первом пересмотре программы EFF и выделении Украине второго транша $890 млн.

— Мы поняли, что властям нужно дополнительное время, чтобы получить одобрение парламента. Поэтому мы ожидаем, что этот закон будет принят до конца июля, — сказал он

В то же время Гэвин Грей говорит, что проект закона является очень важным, учитывая то, как выстроена программа МВФ.

Руководитель миссии добавил, что за последние 8-9 месяцев никаких задержек по договоренностям в реализации реформ в Украине не было.

При этом ожидается, что ближайшие важные структурные ориентиры программы будут реализовываться в виде реформ в сфере управления и борьбы с коррупцией. Речь идет, в частности, о принятии в июле закона о восстановлении декларирования государственных должностных лиц, которые непосредственно не вовлечены в мобилизационные и военные действия. Также реформой предусматривается восстановление функции НАПК с последующей проверкой и верификацией.

Гэвин Грей говорит, что в сентябре важным структурным маяком будет внесение поправок в закон о финансовом мониторинге и борьбе с отмыванием средств. По его словам, это нужно для усиления мер должной осмотрительности в отношении политически значимых лиц (PEP), в соответствии с риск-ориентированным подходом, соответствующим стандартам FATF.

По его словам, второй пересмотр программы EFF ориентировочно планируется на конец ноября — начало декабря.

Отметим, что четырехлетняя программа МВФ под названием Extended Fund Facility (EFF) была утверждена 31 марта этого года. Первый транш на $2,7 млрд был получен Украиной в начале апреля.

Программа EFF предусматривает внедрение правительством Украины политик, направленных на поддержку фискальной и монетарной стабильности, а также стимулирование экономического восстановления. Программа имеет целью улучшить экономическое управление и укрепить институты для содействия долгосрочному росту и евроинтеграции.

По плану программы предусмотрено выделение Украине еще трех траншей на около $900 млн в середине июня и октября этого года. Также ожидается пересмотр программы и выделение следующих траншей в конце февраля следующего года, когда будет оценено выполнение обязательств сроком на конец апреля, июня и декабря 2023 года соответственно.

МВФ и Украина достигли договоренности на уровне персонала (staff-level agreement) по обновленному комплексу экономической и финансовой политики в рамках первого пересмотра четырехлетней программы EFF на $15,6 млрд 30 мая. Отмечалось, что все количественные критерии эффективности на конец апреля и структурные контрольные показатели на конец мая были выполнены, что подготовило почву для рассмотрения советом директоров МВФ выделения Украине второго транша.

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Верховна Рада, МВФ, транш от МВФ, Украина
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