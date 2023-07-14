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Экономика
Анастасия Кожушко, редактор ленты

Украина получила от партнеров треть средств, необходимых для быстрого восстановления — Минфин

Украина получила от партнеров треть средств, необходимых для быстрого восстановления — Минфин
Фото: УНИАН

На сегодня Украина получила от международных партнеров лишь треть от необходимых $14,1 млрд на быстрое восстановление нашего государства от последствий российской агрессии.

Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко, сообщает Правительственный портал.

13 июля министр встретился со специальным уполномоченным президента Франции по вопросам помощи и восстановления Украины Пьером Эльброном.

Стороны обсудили работу механизма Координационной Платформы доноров Украины и потребности на быстрое восстановление нашего государства.

На встрече Марченко отметил, что скорейшее восстановление — ключевой приоритет, поскольку способствует созданию безопасных условий жизни для украинцев, а также экономическому восстановлению страны.

– В общем, мы имеем обязательства от доноров предоставить до 42,5 млрд долларов США макрофинансовой поддержки в 2023 году для финансирования дефицита государственного бюджета Украины. Благодаря скоординированной работе Правительства Украины с международными партнерами, текущая работа Платформы сосредоточена на дальнейшей детализации приоритетных потребностей восстановления, текущего состояния выплат и способности реализации проектов на этапе ранней реконструкции, – сказал он.

Как рассказал министр, привлеченное финансирование, на сегодня это $3,87 млрд, распределяется по приоритетным отраслям:

  • энергетическая поддержка — $837 млн;
  • гуманитарное разминирование — $169 млн;
  • восстановление поврежденного жилья — $25 млн;
  • помощь частному сектору — $206 млн;
  • восстановление критической инфраструктуры — $2,6 млрд.

Глава Минфина подчеркнул, что во время Конференции по восстановлению Украины (URC-2023), состоявшейся в конце июня в Лондоне, лидеры Евросоюза анонсировали создание нового Финансового инструмента для Украины (Ukraine Facility), который станет частью многолетней финансовой программы ЕС на 2024-2027 годы.

Ukraine Facility будет сосредоточен на поддержке макрофинансовой стабильности Украины, содействии восстановлению, отстройке и модернизации, а также будет способствовать переходу к зеленой, цифровой и инклюзивной экономике.

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Источник: Кабмин
Война в Украине, Мінфін, Російська агресія
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