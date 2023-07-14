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Валентина Летяк, редактор ленты

Помощь Украине – это не благотворительность: в Финляндии ответили на заявления Воллеса

Фінляндія, палац уряду
Фото: Pixabay

Глава МИД Финляндии Элина Валтонен раскритиковала заявления министра обороны Великобритании Бена Уоллеса на саммите НАТО о том, что Украина продемонстрировала “неблагодарность” за поддержку Запада, подчеркнув, что не следует рассматривать помощь Киеву как благотворительность.

– Мы должны понимать, что это не благотворительность, поскольку Украина воюет за нас, она борется за нашу свободу и европейскую архитектуру безопасности, – сказала она в интервью Financial Times.

Валтонен заверила Украину в преданности и приверженности западных партнеров, а также, что нет и не будет “усталости от войны”.

– Правда в том, что Европе нужно делать больше. И я думаю, какой бы печальной ни была война, ключевым выводом стало то, что в Европе внезапно появилось осознание того, что нам нужно инвестировать в нашу оборону намного, гораздо больше, чем раньше, — подытожила она.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес раскритиковал Украину за то, что она обращается с западными союзниками “как с Amazon”, предоставляя списки необходимого ей оружия, и что она недостаточно благодарна за западную помощь. Люди хотят видеть хоть немного благодарности, сказал он в среду, 12 июля, на саммите НАТО.

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Снаряди, боєприпаси

Источник: Financial Times
Бен Уоллес, Война в Украине, Великобритания, Російська агресія, Фінляндія
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