Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні Терміново
Філігранна робота ППО – Хмельницька ОВА про знищення ракети над областю
Терміново
Нічна атака на Київ: двоє з чотирьох постраждалих – у лікарні
Терміново
Вибух невідомого військового об’єкта у Запоріжжі: постраждало вже 18 осіб, серед них – 6 дітей
Лідери НАТО попросили Зеленського “охолонути” через твіт напередодні саміту в Вільнюсі – Bloomberg
Повіз родину до лісу на чорницю: на Житомирщині чоловік наїхав на міну
Економіка
Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

Україна отримала від партнерів третину коштів необхідних для швидкого відновлення – Мінфін

Україна отримала від партнерів третину коштів необхідних для швидкого відновлення – Мінфін
Фото: УНІАН

На сьогодні Україна отримала від міжнародних партнерів лише третину від необхідних $14,1 млрд на швидке відновлення нашої держави від наслідків російської агресії.

Про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко, повідомляє Урядовий портал.

13 липня міністр зустрівся зі спеціальним уповноваженим президента Франції з питань допомоги та відновлення України П’єром Ельброном.

Сторони обговорили роботу механізму Координаційної Платформи донорів України та потреби на швидке відновлення нашої держави. 

На зустрічі Марченко наголосив, що якнайшвидше відновлення ключовий пріоритет, оскільки сприяє створенню безпечних умов життя для українців, а також економічному відновленню країни.

– Загалом, ми маємо зобов’язання від донорів надати до 42,5 млрд доларів США макрофінансової підтримки у 2023 році для фінансування дефіциту державного бюджету України. Завдяки скоординованій роботі Уряду України з міжнародними партнерами, поточна робота Платформи зосереджена на подальшій деталізації пріоритетних потреб відновлення, поточного стану виплат та спроможності реалізації проєктів на етапі ранньої реконструкції, – сказав він.

Як розповів міністр, залучене фінансування, на сьогодні це $3,87 млрд, розподіляється за пріоритетними галузями:

  • енергетична підтримка – $837 млн;
  • гуманітарне розмінування – $169 млн;
  • відновлення пошкодженого житла – $25 млн;
  • допомога приватному сектору – $206 млн;
  • відновлення критичної інфраструктури – $2,6 млрд.

Глава Мінфіну наголосив, що під час Конференції з відновлення України (URC-2023), що відбулась наприкінці червня в Лондоні, лідери Євросоюзу анонсували створення нового Фінансового інструменту для України (Ukraine Facility), який стане частиною багаторічної фінансової програми ЄС на 2024-2027 роки.

Ukraine Facility буде зосереджено на підтримці макрофінансової стабільності України, сприянні відновленню, відбудові та модернізації, а також сприятиме переходу до зеленої, цифрової та інклюзивної економіки.

Читайте також
Допомога Україні – це не благодійність: у Фінляндії відповіли на заяви Воллеса
Фінляндія, палац уряду

Джерело: Урядовий портал
Війна в Україні, Мінфін, Російська агресія
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Росіяни підготували в Криму кілька ліній оборони та розглядають відступ – ГУР
Оборонні укріплення в Криму
Такі події дестабілізують окупантів: Тарнавський про ліквідацію генерала РФ у Бердянську
Олександр Тарнавський
Допомога Україні – це не благодійність: у Фінляндії відповіли на заяви Воллеса
Фінляндія, палац уряду
РФ вивела майже всіх військових із території Білорусі – прикордонники
російські російський військовий
Росія застосовує резерви, щоб стримати натиск українських ударних підрозділів – Шершень
ЗСУ на фронті
Відео
Влада допомагати не поспішає: одесити самотужки відновлюють будівлі після удару РФ

Минув майже місяць від останнього масштабного удару росіянами по Одесі. У ніч на 14 червня ворог атакував місто чотирма Калібрами. Тоді ударна хвиля пошкодила житлові будинки, бізнес-центр та політехнічний університет. Людям, зокрема освітянам, обіцяли допомогти міжнародні організації та місцева влада.

Олександра Ченкова
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:30 (14.07.2023)
Україна отримала від партнерів третину коштів необхідних для швидкого відновлення – Мінфін
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:00 (14.07.2023)
Україна отримала від партнерів третину коштів необхідних для швидкого відновлення – Мінфін
Новини Факти ICTV – випуск новин за 10:30 (14.07.2023)
Україна отримала від партнерів третину коштів необхідних для швидкого відновлення – Мінфін
Новини Факти ICTV – випуск новин за 10:00 (14.07.2023)
Україна отримала від партнерів третину коштів необхідних для швидкого відновлення – Мінфін
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь