Україна отримала від партнерів третину коштів необхідних для швидкого відновлення – Мінфін

На сьогодні Україна отримала від міжнародних партнерів лише третину від необхідних $14,1 млрд на швидке відновлення нашої держави від наслідків російської агресії.

Про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко, повідомляє Урядовий портал.

13 липня міністр зустрівся зі спеціальним уповноваженим президента Франції з питань допомоги та відновлення України П’єром Ельброном.

Сторони обговорили роботу механізму Координаційної Платформи донорів України та потреби на швидке відновлення нашої держави.

На зустрічі Марченко наголосив, що якнайшвидше відновлення ключовий пріоритет, оскільки сприяє створенню безпечних умов життя для українців, а також економічному відновленню країни.

– Загалом, ми маємо зобов’язання від донорів надати до 42,5 млрд доларів США макрофінансової підтримки у 2023 році для фінансування дефіциту державного бюджету України. Завдяки скоординованій роботі Уряду України з міжнародними партнерами, поточна робота Платформи зосереджена на подальшій деталізації пріоритетних потреб відновлення, поточного стану виплат та спроможності реалізації проєктів на етапі ранньої реконструкції, – сказав він.

Як розповів міністр, залучене фінансування, на сьогодні це $3,87 млрд, розподіляється за пріоритетними галузями:

енергетична підтримка – $837 млн;

гуманітарне розмінування – $169 млн;

відновлення пошкодженого житла – $25 млн;

допомога приватному сектору – $206 млн;

відновлення критичної інфраструктури – $2,6 млрд.

Глава Мінфіну наголосив, що під час Конференції з відновлення України (URC-2023), що відбулась наприкінці червня в Лондоні, лідери Євросоюзу анонсували створення нового Фінансового інструменту для України (Ukraine Facility), який стане частиною багаторічної фінансової програми ЄС на 2024-2027 роки.

Ukraine Facility буде зосереджено на підтримці макрофінансової стабільності України, сприянні відновленню, відбудові та модернізації, а також сприятиме переходу до зеленої, цифрової та інклюзивної економіки.

Джерело : Урядовий портал

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