Валентина Летяк, редактор ленты
Стоимость евро несколько выросла: курс валют в Украине на 18 июля
Национальный банк Украины во вторник, 18 июля, повысил официальный курс евро еще на 4 копейки — до 41,08 грн/€.
Американский доллар стабилен с конца июля 2022 года, когда НБУ зафиксировал его на уровне 36,57 грн/$.
Стоимость доллара и евро в обменниках банков отличается от официального курса.
Курс валют в Приватбанку:
|Валюта
|покупка
|продажа
|Евро
|40,6
|41,6
|Доллар
|36,6
|37,2
Курс валют в Ощадбанку:
|Валюта
|покупка
|продажа
|Евро
|41,05
|42
|Доллар
|36,7
|37,7
Курс валют в Монобанку:
|Валюта
|покупка
|продажа
|Евро
|38,95
|40,04
|Доллар
|36,65
|37,44
Курс валют в Райффайзен банке:
|Валюта
|покупка
|продажа
|Евро
|41
|42,1
|Доллар
|36,7
|37,4
Курс валют в УкрСиббанке:
|Валюта
|покупка
|продажа
|Евро
|41,1
|42,15
|Доллар
|36,75
|37,45
Источник: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк
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