Стоимость евро несколько выросла: курс валют в Украине на 18 июля

Национальный банк Украины во вторник, 18 июля, повысил официальный курс евро еще на 4 копейки — до 41,08 грн/€.

Американский доллар стабилен с конца июля 2022 года, когда НБУ зафиксировал его на уровне 36,57 грн/$.

Стоимость доллара и евро в обменниках банков отличается от официального курса.

Курс валют в Приватбанку:

Валюта покупка продажа Евро 40,6 41,6 Доллар 36,6 37,2

Курс валют в Ощадбанку:

Валюта покупка продажа Евро 41,05 42 Доллар 36,7 37,7

Курс валют в Монобанку:

Валюта покупка продажа Евро 38,95 40,04 Доллар 36,65 37,44

Курс валют в Райффайзен банке:

Валюта покупка продажа Евро 41 42,1 Доллар 36,7 37,4

Курс валют в УкрСиббанке:

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