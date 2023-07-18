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Экономика
Валентина Летяк, редактор ленты

Стоимость евро несколько выросла: курс валют в Украине на 18 июля

курс євро
Фото: Pixabay

Национальный банк Украины во вторник, 18 июля, повысил официальный курс евро еще на 4 копейки — до 41,08 грн/€.

Американский доллар стабилен с конца июля 2022 года, когда НБУ зафиксировал его на уровне 36,57 грн/$.

Курс валют 18 липня 2023

Стоимость доллара и евро в обменниках банков отличается от официального курса.

Курс валют в Приватбанку:

Валюта покупка продажа
Евро 40,6 41,6
Доллар 36,6 37,2

Курс валют в Ощадбанку:

Валюта покупка продажа
Евро 41,05 42
Доллар 36,7 37,7

Курс валют в Монобанку:

Валюта покупка продажа
Евро 38,95 40,04
Доллар 36,65 37,44

Курс валют в Райффайзен банке:

Валюта покупка продажа
Евро 41 42,1
Доллар 36,7 37,4

Курс валют в УкрСиббанке:

Валюта покупка продажа
Евро 41,1 42,15
Доллар 36,75 37,45
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Источник: НБУПриватбанкОщадбанкМонобанкРайффайзен БанкУкрСиббанк

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Одним из первых зашел в Бучу: история польского военного корреспондента

Матеуш Ляховский – польский военный корреспондент. Он приехал в Украину в первые дни полномасштабного вторжения в качестве волонтера. Об увиденном писал в соцсетях, впоследствии наладил сотрудничество с польскими редакциями.

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