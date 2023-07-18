Вартість євро дещо зросла: курс валют в Україні на 18 липня

Національний банк України у вівторок, 18 липня, підвищив офіційний курс євро ще на 4 копійки – до 41,08 грн/€.

Американський долар стабільний із кінця липня 2022 року, коли НБУ зафіксував його на рівні 36,57 грн/$.

Вартість долара та євро в обмінниках банків відрізняється від офіційного курсу.

Курс валют у Приватбанку:

Валюта купівля продаж Євро 40,6 41,6 Долар 36,6 37,2

Курс валют в Ощадбанку:

Валюта купівля продаж Євро 41,05 42 Долар 36,7 37,7

Курс валют у Монобанку:

Валюта купівля продаж Євро 38,95 40,04 Долар 36,65 37,44

Курс валют у Райффайзен банку:

Валюта купівля продаж Євро 41 42,1 Долар 36,7 37,4

Курс валют в УкрСиббанку:

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