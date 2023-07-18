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Економіка
Валентина Летяк, редакторка стрічки

Вартість євро дещо зросла: курс валют в Україні на 18 липня

курс євро
Фото: Pixabay

Національний банк України у вівторок, 18 липня, підвищив офіційний курс євро ще на 4 копійки – до 41,08 грн/€.

Американський долар стабільний із кінця липня 2022 року, коли НБУ зафіксував його на рівні 36,57 грн/$.

Курс валют 18 липня 2023

Вартість долара та євро в обмінниках банків відрізняється від офіційного курсу.

Курс валют у Приватбанку:

Валюта купівля продаж
Євро 40,6 41,6
Долар 36,6 37,2

Курс валют в Ощадбанку:

Валюта купівля продаж
Євро 41,05 42
Долар 36,7 37,7

Курс валют у Монобанку:

Валюта купівля продаж
Євро 38,95 40,04
Долар 36,65 37,44

Курс валют у Райффайзен банку:

Валюта купівля продаж
Євро 41 42,1
Долар 36,7 37,4

Курс валют в УкрСиббанку:

Валюта купівля продаж
Євро 41,1 42,15
Долар 36,75 37,45
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Джерело: НБУПриватбанкОщадбанкМонобанкРайффайзен БанкУкрСиббанк

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