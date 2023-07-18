Валентина Летяк, редакторка стрічки
Вартість євро дещо зросла: курс валют в Україні на 18 липня
Національний банк України у вівторок, 18 липня, підвищив офіційний курс євро ще на 4 копійки – до 41,08 грн/€.
Американський долар стабільний із кінця липня 2022 року, коли НБУ зафіксував його на рівні 36,57 грн/$.
Вартість долара та євро в обмінниках банків відрізняється від офіційного курсу.
Курс валют у Приватбанку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|40,6
|41,6
|Долар
|36,6
|37,2
Курс валют в Ощадбанку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|41,05
|42
|Долар
|36,7
|37,7
Курс валют у Монобанку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|38,95
|40,04
|Долар
|36,65
|37,44
Курс валют у Райффайзен банку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|41
|42,1
|Долар
|36,7
|37,4
Курс валют в УкрСиббанку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|41,1
|42,15
|Долар
|36,75
|37,45
Джерело: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк
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