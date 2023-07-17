Евро подорожало еще почти на 20 копеек: курс валют в Украине 17 июля
В понедельник, 17 июля, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к евро на уровне 41,04 грн/€.
Это на 19 копеек больше, чем в предыдущий банковский день — в пятницу, 14 июля.
Курс американского доллара почти год не менялся. В конце июля НБУ зафиксировал его на уровне 36,57 грн/$1.
В обменниках банков стоимость валюты отличается.
Курс валют в Приватбанку:
|Валюта
|покупка
|продажа
|Евро
|40,6
|41,6
|Доллар
|36,6
|37,2
Курс валют в Ощадбанку:
|Валюта
|покупка
|продажа
|Евро
|40,9
|41,95
|Доллар
|36,65
|37,7
Курс валют в Монобанку:
|Валюта
|покупка
|продажа
|Евро
|38,95
|40,04
|Доллар
|36,65
|37,44
Курс валют в Райффайзен банке:
|Валюта
|покупка
|продажа
|Евро
|41
|42,1
|Доллар
|36,7
|37,5
Курс валют в УкрСиббанке:
|Валюта
|покупка
|продажа
|Евро
|41
|42,1
|Доллар
|36,75
|37,45
Источник: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк
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