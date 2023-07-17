Евро подорожало еще почти на 20 копеек: курс валют в Украине 17 июля

В понедельник, 17 июля, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к евро на уровне 41,04 грн/€.

Это на 19 копеек больше, чем в предыдущий банковский день — в пятницу, 14 июля.

Курс американского доллара почти год не менялся. В конце июля НБУ зафиксировал его на уровне 36,57 грн/$1.

В обменниках банков стоимость валюты отличается.

Курс валют в Приватбанку:

Валюта покупка продажа Евро 40,6 41,6 Доллар 36,6 37,2

Курс валют в Ощадбанку:

Валюта покупка продажа Евро 40,9 41,95 Доллар 36,65 37,7

Курс валют в Монобанку:

Валюта покупка продажа Евро 38,95 40,04 Доллар 36,65 37,44

Курс валют в Райффайзен банке:

Валюта покупка продажа Евро 41 42,1 Доллар 36,7 37,5

Курс валют в УкрСиббанке:

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