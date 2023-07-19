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Валентина Летяк, редактор ленты

Евро подорожал еще на 7 копеек: курс валют в Украине на 19 июля

євро
Фото: Pixabay

Официальный курс евро в Украине продолжает расти. На среду, 19 июля, Нацбанк повысил его еще на 7 копеек — до 41,15 грн/€.

Американский доллар остается стабильно на уровне 36,57 грн/$ с конца июля 2022 года.

В то же время стоимость валюты в обменниках банков отличается от официального курса.

Курс валют в Приватбанку:

Валюта покупка продажа
Евро 40,65 41,65
Доллар 36,55 37,15

Курс валют в Ощадбанку:

Валюта покупка продажа
Евро 41,1 42,1
Доллар 36,55 37,6

Курс валют в Монобанку:

Валюта покупка продажа
Евро 38,95 40,04
Доллар 36,65 37,44

Курс валют в Райффайзен банке:

Валюта покупка продажа
Евро 41 42,1
Доллар 36,7 37,3

Курс валют в УкрСиббанке:

Валюта покупка продажа
Евро 41,1 42,15
Доллар 36,75 37,45
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Источник: НБУПриватбанкОщадбанкМонобанкРайффайзен БанкУкрСиббанк

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