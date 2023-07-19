Евро подорожал еще на 7 копеек: курс валют в Украине на 19 июля
Официальный курс евро в Украине продолжает расти. На среду, 19 июля, Нацбанк повысил его еще на 7 копеек — до 41,15 грн/€.
Американский доллар остается стабильно на уровне 36,57 грн/$ с конца июля 2022 года.
В то же время стоимость валюты в обменниках банков отличается от официального курса.
Курс валют в Приватбанку:
|Валюта
|покупка
|продажа
|Евро
|40,65
|41,65
|Доллар
|36,55
|37,15
Курс валют в Ощадбанку:
|Валюта
|покупка
|продажа
|Евро
|41,1
|42,1
|Доллар
|36,55
|37,6
Курс валют в Монобанку:
|Валюта
|покупка
|продажа
|Евро
|38,95
|40,04
|Доллар
|36,65
|37,44
Курс валют в Райффайзен банке:
|Валюта
|покупка
|продажа
|Евро
|41
|42,1
|Доллар
|36,7
|37,3
Курс валют в УкрСиббанке:
|Валюта
|покупка
|продажа
|Евро
|41,1
|42,15
|Доллар
|36,75
|37,45
Источник: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк
Цены на пшеницу в мире сразу поползли вверх после того, как Россия объявила, что приостанавливает участие в зерновом соглашении. На торгах в Соединенных Штатах зафиксировали ценовой скачок более чем на 4%. Кремль, среди прочего, добивается, чтобы подсанкционный Россельхозбанк снова подключили к международной банковской системе SWIFT, чтобы разблокировать экспорт российского аммиака.Оксана Лотоцкая