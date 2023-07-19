Євро здорожчало ще на 7 копійок: курс валют в Україні на 19 липня
Офіційний курс євро в Україні продовжує зростати. На середу, 19 липня, Нацбанк підвищив його ще на 7 копійок – до 41,15 грн/€.
Американський долар лишається стабільно на рівні 36,57 грн/$ з кінця липня 2022 року.
Водночас вартість валюти в обмінниках банків відрізняється від офіційного курсу.
Курс валют у Приватбанку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|40,65
|41,65
|Долар
|36,55
|37,15
Курс валют в Ощадбанку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|41,1
|42,1
|Долар
|36,55
|37,6
Курс валют у Монобанку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|38,95
|40,04
|Долар
|36,65
|37,44
Курс валют у Райффайзен банку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|41
|42,1
|Долар
|36,7
|37,3
Курс валют в УкрСиббанку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|41,1
|42,15
|Долар
|36,75
|37,45
Джерело: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк
Ціни на пшеницю у світі одразу поповзли вгору після того, як Росія оголосила, що призупиняє участь у зерновій угоді. На торгах у Сполучених Штатах зафіксували ціновий стрибок у понад 4%. Кремль, серед іншого, домагається, щоб підсанкційний Россельхозбанк знову підключили до міжнародної банківської системи SWIFT, аби розблокували експорт російського аміаку.Оксана Лотоцька