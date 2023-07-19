Євро здорожчало ще на 7 копійок: курс валют в Україні на 19 липня

Офіційний курс євро в Україні продовжує зростати. На середу, 19 липня, Нацбанк підвищив його ще на 7 копійок – до 41,15 грн/€.

Американський долар лишається стабільно на рівні 36,57 грн/$ з кінця липня 2022 року.

Водночас вартість валюти в обмінниках банків відрізняється від офіційного курсу.

Курс валют у Приватбанку:

Валюта купівля продаж Євро 40,65 41,65 Долар 36,55 37,15

Курс валют в Ощадбанку:

Валюта купівля продаж Євро 41,1 42,1 Долар 36,55 37,6

Курс валют у Монобанку:

Валюта купівля продаж Євро 38,95 40,04 Долар 36,65 37,44

Курс валют у Райффайзен банку:

Валюта купівля продаж Євро 41 42,1 Долар 36,7 37,3

Курс валют в УкрСиббанку:

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