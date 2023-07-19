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Економіка
Валентина Летяк, редакторка стрічки

Євро здорожчало ще на 7 копійок: курс валют в Україні на 19 липня

євро
Фото: Pixabay

Офіційний курс євро в Україні продовжує зростати. На середу, 19 липня, Нацбанк підвищив його ще на 7 копійок – до 41,15 грн/€.

Американський долар лишається стабільно на рівні 36,57 грн/$ з кінця липня 2022 року.

Водночас вартість валюти в обмінниках банків відрізняється від офіційного курсу.

Курс валют у Приватбанку:

Валюта купівля продаж
Євро 40,65 41,65
Долар 36,55 37,15

Курс валют в Ощадбанку:

Валюта купівля продаж
Євро 41,1 42,1
Долар 36,55 37,6

Курс валют у Монобанку:

Валюта купівля продаж
Євро 38,95 40,04
Долар 36,65 37,44

Курс валют у Райффайзен банку:

Валюта купівля продаж
Євро 41 42,1
Долар 36,7 37,3

Курс валют в УкрСиббанку:

Валюта купівля продаж
Євро 41,1 42,15
Долар 36,75 37,45
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Джерело: НБУПриватбанкОщадбанкМонобанкРайффайзен БанкУкрСиббанк

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