Запуск масштабного производства: после 18 месяцев простоя ЧАО Винницапобутхим возобновит работу

ООО Крайтекс-Cервис возобновляет масштабное производство на мощностях ЧАО Винницапобутхим после 18 месяцев простоя.

Компания планирует пополнить государственный бюджет на 800 млн грн в ближайшие четыре года.

— Чтобы запустить завод, управляющей компании Крайтекс-Cервис понадобилось три месяца и около 400 млн грн. Уже в первый год работы компания планирует выплатить государству 100 млн грн, а к 2026 году сумма ежегодных платежей вырастет в три раза, — отметили в пресс-службе ООО Крайтекс-Cервис.

В июле 2022 года активы ЧАО Винницапобутхим, принадлежавшие российскому АО Невская косметика, арестовали и передали в управление АРМА.

По результатам конкурсного отбора право возобновить работу и стать управляющим активами Винницапобутхим получило ООО Крайтекс-Сервис.

Компания занимается дистрибуцией и принадлежит Руслану Шостаку и Валерию Коптику. Их сети EVA и VARUS входят в список 35 крупнейших компаний страны по доходам.

ООО Крайтекс-Cервис работает на рынке Украины более 15 лет и охватывает большую часть территории страны. Компания является одной из крупнейших, специализирующихся на дистрибуции бытовой химии, косметики, средств гигиены.

Все это время Крайтекс-Cервис сотрудничает с транснациональными поставщиками: Loreal, Henkel, Unilever, Beiersdorf, GlaxoSmithKline, Johnson & Johnson, BIC, Schwarzkopf, Биокон, Elfa Pharm и другими.

За последние шесть лет компании удалось увеличить товарооборот втрое, а темпы роста оборота составляют более 30% ежегодно.

Также напомним, что в июне 2023 года Кабмин назначил главой Национального агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА) Елену Думу, которая стала победительницей конкурса на эту должность.

Фото: Винница.info

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