Запуск масштабного производства: после 18 месяцев простоя ЧАО Винницапобутхим возобновит работу
ООО Крайтекс-Cервис возобновляет масштабное производство на мощностях ЧАО Винницапобутхим после 18 месяцев простоя.
Компания планирует пополнить государственный бюджет на 800 млн грн в ближайшие четыре года.
— Чтобы запустить завод, управляющей компании Крайтекс-Cервис понадобилось три месяца и около 400 млн грн. Уже в первый год работы компания планирует выплатить государству 100 млн грн, а к 2026 году сумма ежегодных платежей вырастет в три раза, — отметили в пресс-службе ООО Крайтекс-Cервис.
В июле 2022 года активы ЧАО Винницапобутхим, принадлежавшие российскому АО Невская косметика, арестовали и передали в управление АРМА.
По результатам конкурсного отбора право возобновить работу и стать управляющим активами Винницапобутхим получило ООО Крайтекс-Сервис.
Компания занимается дистрибуцией и принадлежит Руслану Шостаку и Валерию Коптику. Их сети EVA и VARUS входят в список 35 крупнейших компаний страны по доходам.
ООО Крайтекс-Cервис работает на рынке Украины более 15 лет и охватывает большую часть территории страны. Компания является одной из крупнейших, специализирующихся на дистрибуции бытовой химии, косметики, средств гигиены.
Все это время Крайтекс-Cервис сотрудничает с транснациональными поставщиками: Loreal, Henkel, Unilever, Beiersdorf, GlaxoSmithKline, Johnson & Johnson, BIC, Schwarzkopf, Биокон, Elfa Pharm и другими.
За последние шесть лет компании удалось увеличить товарооборот втрое, а темпы роста оборота составляют более 30% ежегодно.
Также напомним, что в июне 2023 года Кабмин назначил главой Национального агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА) Елену Думу, которая стала победительницей конкурса на эту должность.
Фото: Винница.info
За год зерновой сделки успешно прошли свой путь более тысячи кораблей, отгружено более 30 млн. тонн зерна и другой продукции. Все это время Россия постоянно пыталась сделку остановить, блокировать, затягивать процесс, то есть использовала потенциальный голод во всем мире как шантаж. А после выхода из сделки стала стрелять по всей портовой инфраструктуре.Наталья Кулик