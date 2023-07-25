Запуск масштабного виробництва: після 18 місяців простою ПРАТ Вінницяпобутхім відновить роботу
ТОВ Крайтекс-Сервіс відновлює масштабне виробництво на потужностях ПРАТ Вінницяпобутхім після 18 місяців простою.
Компанія планує поповнити державний бюджет на 800 млн грн у найближчі чотири роки.
– Щоб запустити завод, керуючій компанії Крайтекс-Сервіс знадобилося три місяці та близько 400 млн грн. Вже в перший рік роботи компанія планує виплатити державі 100 млн грн, а до 2026 року сума щорічних платежів зросте утричі, – зазначили в пресслужбі ТОВ Крайтекс-Сервіс.
У липні 2022 року активи ПрАТ Вінницяпобутхім, які належали російському АТ Невська косметика, заарештували та передали в управління АРМА.
За результатом конкурсного відбору право відновити роботу та стати управителем активів Вінницяпобутхім отримало ТОВ Крайтекс-Сервіс.
Компанія займається дистрибуцією та належить Руслану Шостаку та Валерію Кіптику. Їхні мережі EVA та VARUS входять до списку 35 найбільших компаній країни за рівнем доходу.
ТОВ Крайтекс-Сервіс працює на ринку України понад 15 років та охоплює більшу частину території країни. Компанія є однією з найбільших, що спеціалізуються на дистрибуції побутової хімії, косметики, засобів гігієни.
Весь цей час Крайтекс-Сервіс співпрацює з транснаціональними постачальниками: Loreal, Henkel, Unilever, Beiersdorf, GlaxoSmithKline, Johnson & Johnson, BIC, Schwarzkopf, Біокон, Elfa Pharm та іншими.
За останні шість років компанії вдалося збільшити товарообіг втричі, а темпи зростання обороту становлять понад 30% щороку.
Також нагадаємо, що у червні 2023 року Кабмін призначив головою Національного агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА) Олену Думу, яка стала переможницею конкурсу на цю посаду.
Фото: Вінниця.info
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