Запуск масштабного виробництва: після 18 місяців простою ПРАТ Вінницяпобутхім відновить роботу

ТОВ Крайтекс-Сервіс відновлює масштабне виробництво на потужностях ПРАТ Вінницяпобутхім після 18 місяців простою.

Компанія планує поповнити державний бюджет на 800 млн грн у найближчі чотири роки.

– Щоб запустити завод, керуючій компанії Крайтекс-Сервіс знадобилося три місяці та близько 400 млн грн. Вже в перший рік роботи компанія планує виплатити державі 100 млн грн, а до 2026 року сума щорічних платежів зросте утричі, – зазначили в пресслужбі ТОВ Крайтекс-Сервіс.

У липні 2022 року активи ПрАТ Вінницяпобутхім, які належали російському АТ Невська косметика, заарештували та передали в управління АРМА.

За результатом конкурсного відбору право відновити роботу та стати управителем активів Вінницяпобутхім отримало ТОВ Крайтекс-Сервіс.

Компанія займається дистрибуцією та належить Руслану Шостаку та Валерію Кіптику. Їхні мережі EVA та VARUS входять до списку 35 найбільших компаній країни за рівнем доходу.

ТОВ Крайтекс-Сервіс працює на ринку України понад 15 років та охоплює більшу частину території країни. Компанія є однією з найбільших, що спеціалізуються на дистрибуції побутової хімії, косметики, засобів гігієни.

Весь цей час Крайтекс-Сервіс співпрацює з транснаціональними постачальниками: Loreal, Henkel, Unilever, Beiersdorf, GlaxoSmithKline, Johnson & Johnson, BIC, Schwarzkopf, Біокон, Elfa Pharm та іншими.

За останні шість років компанії вдалося збільшити товарообіг втричі, а темпи зростання обороту становлять понад 30% щороку.

Також нагадаємо, що у червні 2023 року Кабмін призначив головою Національного агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА) Олену Думу, яка стала переможницею конкурсу на цю посаду.

Фото: Вінниця.info

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