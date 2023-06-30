Через месяц-два в Украине появится единый орган контроля за бизнесом наподобие БЭБ – Шурма

Офис президента работает над концепцией контроля за бизнесом, которая предусматривает создание одного органа вместо нескольких, как сейчас.

Об этом сообщил на брифинге заместитель руководителя ОП Ростислав Шурма.

— В ближайшие недели, возможно месяц-два, мы наработаем концепцию, согласно которой весь функционал взаимодействия с бизнесом попробуем сконцентрировать в одном правоохранительном органе, чтобы не ходили по три-пять органов к одной компании, — сказал чиновник.

По его словам, как базовый вариант обсуждается Бюро экономической безопасности (БЭБ).

Шурма отметил, что Украина системно будет подходить к решению проблем бизнеса, связанных с правоохранительными и контролирующими органами.

— Системное решение всех этих проблем с налоговой, таможней четко определил президент в своем выступлении в День Конституции — это полная цифровизация отношений. Это займет определенное время — месяцы, а, возможно, и годы, чтобы максимально убрать человеческое взаимодействие, фактор коррупции и дискомфорт, который испытывает бизнес, — подчеркнул он.

Также необходимо глобально проанализировать пробелы в законодательстве, говорит Шурма, и убрать их, то есть три вещи — цифровизация, консолидация в рамках одного органа и методическая работа с законодательством — это путь к устранению проблем.

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