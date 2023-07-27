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Зеленский подписал закон, которым возвращаются довоенные налоги в Украине

Зеленский подписал закон, которым возвращаются довоенные налоги в Украине
Фото: Pixabay

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект №8401, согласно которому возвращается довоенная система выплаты налогов. Отныне вернется оплата 5% единого налога для физических лиц-предпринимателей (ФЛП).

Об этом говорится в проекте Закона о внесении изменений в Налоговый кодекс и другие законы Украины относительно особенностей налогообложения в период действия военного положения, обнародованном на сайте Верховной Рады.

Что меняет законопроект №8401

С 1 августа 2023 года отменяется 2% единого налога для ФЛП, однако законопроект регулирует переход с ЕН. Налогоплательщик имеет право подать заявление об отказе от применения 2% ЕН и указать, на какую систему налогообложения он желает перейти.

Без подачи соответствующего заявления, а также если в заявлении ФЛП не укажет желаемую систему, тогда физическое лицо-предприниматель автоматически будет переводиться на систему, на которой находился до избрания 2% ЕН.

Вновь созданные ФЛП, которые со дня государственной регистрации выбрали 2% единого налога, автоматически будут считаться плательщиками ЕН третьей группы со ставкой 5%.

В то же время предусмотрено автоматическое восстановление прав и обязанностей плательщика НДС для тех субъектов, у кого регистрация плательщиком НДС была приостановлена.

Также планируется предоставить плательщикам, которые в 2023 году перешли с 2% ЕН на общую систему, право перейти повторно в течение года на упрощенную систему по своему выбору путем подачи заявления. В случае подачи заявления до 1 сентября ФЛП будет считаться плательщиком ЕН с 1 августа.

Законопроектом с 1 августа частично отменяется мораторий на проведение проверок. Теперь будут разрешены проверки для подакцизных товаров (алкоголь, табак, топливо), игорного бизнеса и финансовых услуг.

Возвращается с 1 октября ответственность за нарушения в сфере применения РРО. Но есть освобождение от финансовой ответственности за нарушения с РРО (кроме торговли подакцизными товарами), если они были совершены на прифронтовых территориях (в частности, территориях возможных боевых действий).

Законопроектом так называемый технический долг (возникший с 1 апреля 2022 года до 31 июля 2023 года в электронном кабинете) не учитывается во время определения возможности плательщика продолжать пребывание на упрощенной системе.

Согласно законопроекту, сохраняется право добровольной уплаты ЕН и ЕСВ для прифронтовых территорий (в частности, территорий возможных боевых действий). В то же время планируется предоставить возможность ФЛП-плательщикам ЕН без НДС указывать в расчетных документах названия товаров (услуг) по упрощенной форме.

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Источник: Верховная Рада
Война в Украине, Верховна Рада, Владимир Зеленский, Законопроект, Податки, Податковий кодекс, ФЛП
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