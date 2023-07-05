Повышений налогов до конца войны не планируется, кроме возвращения к довоенному уровню – Шмыгаль

В Украине не планируют повышать налоги до конца войны, кроме их возвращения к довоенному уровню.

Об этом в эфире телемарафона Єдині новини сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

— Возвращение к довоенному уровню налогов произошло с 1 июля, это было прописано в законодательстве. Частично мы ожидаем, что возвращение налогов к довоенному уровню произойдет из-за принятия соответствующего закона Верховной Радой с 1 августа, — сказал он.

Шмыгаль отметил, что речь идет об упрощенной системе налогообложения, в частности, возвращении к 5% вместо 2%, что было введено в первые месяцы войны.

— Других изменений, кроме возвращения к довоенному уровню, до конца войны мы не планируем, не прогнозируем и, уверен, не допустим. Налоговая система будет стабилизирована на том уровне, как до начала полномасштабной агрессии, — подытожил премьер-министр.

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