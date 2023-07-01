Отмена 2% налога для ФЛП: в Раде заблокировали подписание закона

В Верховной Раде Украины заблокировали подписание закона об отмене единого налога в 2% для предпринимателей во время военного положения.

Как сообщил нардеп от Голоса Ярослав Железняк, в парламент внесли “блокирующее постановление”. Из-за него спикер ВР Руслан Стефанчук не может подписать документ.

Железняк также обнародовал фото проекта постановления.

Его автором является народный депутат, бывший глава парламента Дмитрий Разумков. Он предлагает отменить решение Верховной Рады от 30 июня о налогах для бизнеса. На сайте ВР это постановление пока не обнародовано.

Железняк прогнозирует, что “блокирующих постановлений” будет еще несколько. Однако он уверен, что это не повлияет на судьбу закона, и в середине июля парламент разблокирует его подписание.

– К налоговому законопроекту №8401 внесли блокирующее постановление… Это не дает спикеру права сейчас его подписать. Повлияет ли это на судьбу закона? Нет. Где-то в середине июля Рада рассмотрит его (постановление — Ред.) и затем, разблокировав, отправит (закон, — Ред.) на подпись президента, — отметил Железняк.

Он напомнил, что большинство норм принятого законопроекта №8401 начинают действовать с 1 августа, а не с начала июля.

Что предполагает законопроект

Если подписание документа №8401 разблокируют, то уже с 1 августа будет отменено 2% единого налога для ФЛП (физических лиц-предпринимателей). Представители бизнеса смогут подать заявление и указать, на какую систему налогообложения хотят после этого перейти.

С 1 августа также планируют частично отменить запрет на налоговые проверки – для подакцизных товаров (алкоголь, табак, топливо), игорного бизнеса и финансовых услуг.

А с 1 октября хотят вернуть ответственность за нарушения при применении регистраторов расчетных операций (РРО), за исключением ФЛП на прифронтовых территориях.

На принятии этого законопроекта настаивали в Международном валютном фонде. Документ является одним из структурных маяков новой четырехлетней программы финансирования МВФ для Украины на $15,6 млрд.

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