Зеленський підписав закон, яким повертаються довоєнні податки в Україні

Президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт №8401, згідно з яким повертається довоєнна система виплати податків. Відтепер повернеться оплата 5% єдиного податку для фізичних осіб-підприємців (ФОП).

Про це йдеться у проєкті Закону про внесення змін до Податкового кодексу та інших законів України щодо особливостей оподаткування у період дії воєнного стану, оприлюдненому на сайті Верховної Ради.

Що змінює законопроєкт №8401

З 1 серпня 2023 року скасовується 2% єдиного податку для ФОП, проте законопроєкт врегульовує перехід з ЄП. Платник податків матиме право подати заяву про відмову від застосування 2% ЄП та вказати, на яку систему оподаткування він бажає перейти.

Без подання відповідної заяви, а також якщо у заяві ФОП не вкаже бажану систему, тоді фізична особа-підприємець автоматично переводитиметься на систему, на якій перебував до обрання 2% ЄП.

Новостворені ФОП, які з дня державної реєстрації обрали 2% єдиного податку, автоматично вважатимуться платниками ЄП третьої групи зі ставкою 5%.

Водночас передбачено автоматичне відновлення прав і обов’язків платника ПДВ для тих суб’єктів, у кого реєстрація платником ПДВ була призупинена.

Також планують надати платникам, які у 2023 році перейшли з 2% ЄП на загальну систему, право перейти повторно протягом року на спрощену систему за своїм вибором шляхом подання заяви. У разі подання заяви до 1 вересня ФОП вважатиметься платником ЄП з 1 серпня.

Законопроєктом з 1 серпня частково скасовується мораторій на проведення перевірок. Тепер будуть дозволені перевірки для підакцизних товарів (алкоголь, тютюн, паливо), грального бізнесу та фінансових послуг.

Повертається з 1 жовтня відповідальність за порушення у сфері застосування РРО. Але є звільнення від фінансової відповідальності за порушення з РРО (крім торгівлі підакцизними товарами), якщо вони були вчинені на прифронтових територіях (зокрема, територіях можливих бойових дій).

Законопроєктом так званий технічний борг (який виник із 1 квітня 2022 року до 31 липня 2023 року в електронному кабінеті) не враховуватиметься під час визначення можливості платника продовжити перебування на спрощеній системі.

Згідно із законопроєктом, зберігається право добровільної сплати ЄП і ЄСВ для прифронтових територій (зокрема, територій можливих бойових дій). Водночас планують надати можливість ФОП-платникам ЄП без ПДВ вказувати в розрахункових документах назви товарів (послуг) за спрощеною формою.

Джерело : Верховна Рада

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