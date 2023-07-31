Бедрак Виктория, редактор ленты
НБУ резко снизил курс евро: сколько стоит валюта в Украине 31 июля
В понедельник, 31 июля, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к евро на уровне 40,26 грн/€1. Это на 46 копеек меньше, чем до выходных.
Курс американского доллара остается без изменений еще с июля прошлого года, он составляет 36,57 грн/$1.
В обменниках украинских банков стоимость валюты разнится.
Какой курс валют в банках Украины 31.07.2023:
Курс валют в Приватбанке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|40,95
|41,95
|Доллар
|36,95
|37,55
Курс валют в Ощадбанке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|40,90
|41,90
|Доллар
|36,80
|37,80
Курс валют в Монобанке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|40,32
|41,65
|Доллар
|36,65
|37,44
Курс валют в Райффайзен банке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|41,40
|42,40
|Доллар
|37,00
|37,90
Курс валют в УкрСиббанке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|40,80
|42,10
|Доллар
|37,00
|37,90
Источник: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк
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