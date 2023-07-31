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НБУ резко снизил курс евро: сколько стоит валюта в Украине 31 июля

НБУ резко снизил курс евро: сколько стоит валюта в Украине 31 июля
Фото: Depositphotos

В понедельник, 31 июля, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к евро на уровне 40,26 грн/€1. Это на 46 копеек меньше, чем до выходных.

Курс американского доллара остается без изменений еще с июля прошлого года, он составляет 36,57 грн/$1.

В обменниках украинских банков стоимость валюты разнится.

Какой курс валют в банках Украины 31.07.2023:

Курс валют в Приватбанке:

Валюта Покупка Продажа
Евро 40,95 41,95
Доллар 36,95 37,55

Курс валют в Ощадбанке:

Валюта Покупка Продажа
Евро 40,90 41,90
Доллар 36,80 37,80

Курс валют в Монобанке:

Валюта Покупка Продажа
Евро 40,32 41,65
Доллар 36,65 37,44

Курс валют в Райффайзен банке:

Валюта Покупка Продажа
Евро 41,40 42,40
Доллар 37,00 37,90

Курс валют в УкрСиббанке:

Валюта Покупка Продажа
Евро 40,80 42,10
Доллар 37,00 37,90
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Источник: НБУПриватбанкОщадбанкМонобанкРайффайзен БанкУкрСиббанк

евро, долар, Курс валют, НБУ
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