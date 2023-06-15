Ожидаем очередного транша МВФ в ближайшее время — Шмыгаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль надеется на скорое решение Совета директоров Международного валютного фонда по расширенному кредитованию Украины.

Об этом он заявил во время встречи в формате онлайн с директором Европейского департамента МВФ Альфредом Каммером, поблагодарив за продуктивную работу над первым пересмотром программы расширенного кредитования в размере $15,6 млрд.

— Ожидаем, что достигнутое соглашение на уровне персонала будет одобрено Советом директоров МВФ как можно быстрее. Это даст возможность Украине получить следующие $900 млн, — подчеркнул Шмыгаль.

Собеседники также обсудили вопросы восстановления Украины, в частности привлечения дополнительных средств во время конференции в Лондоне.

В начале апреля Украина получила первый транш МВФ в размере $2,7 млрд в рамках новой программы расширенного финансирования, рассчитанной на четыре года, общим объемом $15,6 млрд.

Источник : Кабмин

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