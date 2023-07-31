Бедрак Вікторія, редакторка стрічки
НБУ різко знизив курс євро: скільки коштує валюта в Україні 31 липня
У понеділок, 31 липня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до євро на рівні 40,26 грн/€1. Це на 46 копійок менше, ніж до вихідних.
Курс американського долара залишається без змін ще з липня минулого року, він становить 36,57 грн/$1.
В обмінниках українських банків вартість валюти різниться.
Який курс валют в банках України 31.07.2023:
Курс валют у Приватбанку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|40,95
|41,95
|Долар
|36,95
|37,55
Курс валют в Ощадбанку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|40,90
|41,90
|Долар
|36,80
|37,80
Курс валют у Монобанку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|40,32
|41,65
|Долар
|36,65
|37,44
Курс валют у Райффайзен банку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|41,40
|42,40
|Долар
|37,00
|37,90
Курс валют в УкрСиббанку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|40,80
|42,10
|Долар
|37,00
|37,90
Джерело: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк
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