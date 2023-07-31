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Економіка
Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

НБУ різко знизив курс євро: скільки коштує валюта в Україні 31 липня

НБУ різко знизив курс євро: скільки коштує валюта в Україні 31 липня
Фото: Depositphotos

У понеділок, 31 липня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до євро на рівні 40,26 грн/€1. Це на 46 копійок менше, ніж до вихідних.

Курс американського долара залишається без змін ще з липня минулого року, він становить 36,57 грн/$1.

В обмінниках українських банків вартість валюти різниться.

Який курс валют в банках України 31.07.2023:

Курс валют у Приватбанку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 40,95 41,95
Долар 36,95 37,55

Курс валют в Ощадбанку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 40,90 41,90
Долар 36,80 37,80

Курс валют у Монобанку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 40,32 41,65
Долар 36,65 37,44

Курс валют у Райффайзен банку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 41,40 42,40
Долар 37,00 37,90

Курс валют в УкрСиббанку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 40,80 42,10
Долар 37,00 37,90
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Джерело: НБУПриватбанкОщадбанкМонобанкРайффайзен БанкУкрСиббанк

євро, долар, Курс валют, НБУ
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