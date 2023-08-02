Бедрак Виктория, редактор ленты
Евро в обменниках подешевел: курс валют в Украине 2 августа
В среду, 2 августа, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к евро на уровне 40,13 грн/€1. Это на 19 копеек меньше, чем накануне.
Курс американского доллара остается без изменений, он составляет 36,57 грн/$1.
В обменниках украинских банков стоимость валюты разнится.
Какой курс валют в банках Украины 02.08.2023:
Курс валют в Приватбанке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|40,55
|41,55
|Доллар
|36,67
|37,27
Курс валют в Ощадбанке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|40,65
|41,65
|Доллар
|36,75
|37,75
Курс валют в Монобанке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|40,25
|41,55
|Доллар
|36,65
|37,44
Курс валют в Райффайзен банке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|40,80
|42,10
|Доллар
|36,80
|37,70
Курс валют в УкрСиббанке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|40,70
|41,80
|Доллар
|36,85
|37,60
Источник: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк
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