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Экономика
Бедрак Виктория, редактор ленты

Евро в обменниках подешевел: курс валют в Украине 2 августа

євро
Фото: Pixabay

В среду, 2 августа, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к евро на уровне 40,13 грн/€1. Это на 19 копеек меньше, чем накануне.

Курс американского доллара остается без изменений, он составляет 36,57 грн/$1.

В обменниках украинских банков стоимость валюты разнится.

Какой курс валют в банках Украины 02.08.2023:

Курс валют в Приватбанке:

Валюта Покупка Продажа
Евро 40,55 41,55
Доллар 36,67 37,27

Курс валют в Ощадбанке:

Валюта Покупка Продажа
Евро 40,65 41,65
Доллар 36,75 37,75

Курс валют в Монобанке:

Валюта Покупка Продажа
Евро 40,25 41,55
Доллар 36,65 37,44

Курс валют в Райффайзен банке:

Валюта Покупка Продажа
Евро 40,80 42,10
Доллар 36,80 37,70

Курс валют в УкрСиббанке:

Валюта Покупка Продажа
Евро 40,70 41,80
Доллар 36,85 37,60
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Источник: НБУПриватбанкОщадбанкМонобанкРайффайзен БанкУкрСиббанк

евро, долар, Курс валют, Курс валют в Украине
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