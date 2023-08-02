Бедрак Вікторія, редакторка стрічки
Євро в обмінниках подешевшало: курс валют в Україні 2 серпня
У середу, 2 серпня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до євро на рівні 40,13 грн/€1. Це на 19 копійок менше, ніж напередодні.
Курс американського долара залишається без змін, він становить 36,57 грн/$1.
В обмінниках українських банків вартість валюти різниться.
Який курс валют в банках України 02.08.2023:
Курс валют у Приватбанку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|40,55
|41,55
|Долар
|36,67
|37,27
Курс валют в Ощадбанку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|40,65
|41,65
|Долар
|36,75
|37,75
Курс валют у Монобанку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|40,25
|41,55
|Долар
|36,65
|37,44
Курс валют у Райффайзен банку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|40,80
|42,10
|Долар
|36,80
|37,70
Курс валют в УкрСиббанку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|40,70
|41,80
|Долар
|36,85
|37,60
Джерело: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Відео
Син так і не дочекався на маму: все, що відомо про наслідки ракетної атаки по Кривому Рогу
Рятувальники від ранку невпинно, але з перервою на повітряну тривогу, розбирають завали під’їзду багатоповерхівки у Кривому Розі, куди поцілила російська ракета. Робота відповідальна і вкрай небезпечна.Софія Богуцька