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Економіка
Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Євро в обмінниках подешевшало: курс валют в Україні 2 серпня

євро
Фото: Pixabay

У середу, 2 серпня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до євро на рівні 40,13 грн/€1. Це на 19 копійок менше, ніж напередодні.

Курс американського долара залишається без змін, він становить 36,57 грн/$1.

В обмінниках українських банків вартість валюти різниться.

Який курс валют в банках України 02.08.2023:

Курс валют у Приватбанку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 40,55 41,55
Долар 36,67 37,27

Курс валют в Ощадбанку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 40,65 41,65
Долар 36,75 37,75

Курс валют у Монобанку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 40,25 41,55
Долар 36,65 37,44

Курс валют у Райффайзен банку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 40,80 42,10
Долар 36,80 37,70

Курс валют в УкрСиббанку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 40,70 41,80
Долар 36,85 37,60
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Джерело: НБУПриватбанкОщадбанкМонобанкРайффайзен БанкУкрСиббанк

євро, долар, Курс валют, Курс валют в Україні
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