Бедрак Вікторія, редакторка стрічки
Євро здешевшало на 14 копійок: курс валют 28 серпня
У понеділок, 28 серпня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до євро на рівні 39,51 грн/€1. Це на 14 копійок дешевше, ніж до вихідних.
Курс американського долара залишається без змін, він становить 36,57 грн/$1.
В обмінниках українських банків вартість валюти різниться.
Який курс валют у банках України 28.08.2023:
Курс валют у Приватбанку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|40,9
|41,9
|Долар
|37,65
|38,25
Курс валют в Ощадбанку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|41,05
|42,05
|Долар
|37,95
|38,75
Курс валют у Монобанку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|39,60
|40,90
|Долар
|36,65
|37,44
Курс валют у Райффайзен банку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|41,30
|42,50
|Долар
|37,85
|38,75
Курс валют в УкрСиббанку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|41,00
|42,25
|Долар
|37,60
|38,70
Джерело: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк
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