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Економіка
Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Євро здешевшало на 14 копійок: курс валют 28 серпня

Курс валют, долари
Фото: Depositphotos

У понеділок, 28 серпня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до євро на рівні 39,51 грн/€1. Це на 14 копійок дешевше, ніж до вихідних.

Курс американського долара залишається без змін, він становить 36,57 грн/$1.

В обмінниках українських банків вартість валюти різниться.

Який курс валют у банках України 28.08.2023:

Курс валют у Приватбанку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 40,9 41,9
Долар 37,65 38,25

Курс валют в Ощадбанку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 41,05 42,05
Долар 37,95 38,75

Курс валют у Монобанку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 39,60 40,90
Долар 36,65 37,44

Курс валют у Райффайзен банку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 41,30 42,50
Долар 37,85 38,75

Курс валют в УкрСиббанку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 41,00 42,25
Долар 37,60 38,70
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Джерело: НБУПриватбанкОщадбанкМонобанкРайффайзен БанкУкрСиббанк

євро, Курс валют, Курс валют в Україні, Курс долара
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