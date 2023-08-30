Украинский IT-сектор сможет показать стремительный рост после войны — Токарев

Качественное технологическое образование, создание украинских венчурных фондов и продвижение на международной арене — именно это поможет украинскому IT-сектору удержаться во время полномасштабного вторжения и показать мощный прорыв после победы Украины.

В этом убежден IT-бизнесмен, инвестор и соучредитель технологической компании Roosh Сергей Токарев. Своим взглядом на проблемы украинского IT и пути их решения он поделился с Dev.

Замедление развития IT-сферы и волна сокращений в крупных технологических компаниях — это международные тенденции, которые сформировались под влиянием многих глобальных факторов, среди которых, в частности, и полномасштабное вторжение России в Украину.

Безусловно, последнее имеет наибольшее влияние на украинский IT-сектор: комплаенс-риски, связанные с войной, удерживают международных игроков от инвестиций в украинские проекты и сотрудничества с аутсорс-разработчиками, находящимися в Украине.

Так, в І квартале 2023 года экспорт IT-услуг из Украины снизился на 16%, по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

Именно поэтому украинские IT-компании начинают активно работать за рубежом и фокусироваться на глобальном рынке. Сергей Токарев отмечает, что появляется все больше компаний двух типов: первые имеют офис в Украине, но работают на международный рынок, а вторые сразу открываются в других странах или перевозят главную команду за границу, а бэк-офис могут иметь в Украине.

Бизнесмен называет это хорошей тенденцией — так украинцы выходят на глобальный рынок и развивают международные связи, что увеличивает возможности привлечь инвестиции.

Вместе с этим в Украине начинает появляться все больше miltech-стартапов. Сергей Токарев отмечает, что на эти технологические решения есть спрос, а потому их будут продолжать финансировать. Более того, разработчики могут сразу применять свои продукты в реальных условиях и показывать их результаты мировому сообществу.

В то же время большинство IT-компаний, которые находятся в Украине, сталкиваются с проблемами потери контрактов и сложности привлечения инвестиций. По мнению Сергея Токарева, ситуацию может улучшить активное продвижение украинского IT-сектора на международном рынке.

— Важно донести до международного сообщества то, что отрасль адаптировалась к условиям войны: специалисты выкладываются на 200%, генерируют новые технологические решения, а военные действия не влияют на качество и сроки работы. Если направить на это фокус — контракты будут возвращаться, — отмечает инвестор.

Вместе с этим необходимо развивать украинские венчурные фонды, которые будут инвестировать в отечественные стартапы. Такую тенденцию можно наблюдать уже сейчас, и Сергей Токарев надеется, что она будет продолжаться дальше.

По мнению предпринимателя, третьим направлением, которое поддержит развитие отечественной IT-сферы, является развитие образования, а особенно его практической составляющей. По мнению Сергея Токарева, после выпуска из университета молодые люди должны осознавать, чем хотят заниматься, что в отрасли им доступно и где они смогут реализовать себя.

Именно поэтому важно параллельно с обучением предоставлять студентам возможность работать над реальными бизнес-кейсами.

Например, в SET University, основателем которого является Сергей Токарев, молодежь может на основе полученных знаний разрабатывать собственные решения для реальных технологических компаний и создавать собственные стартапы.

По мнению Токарева, до завершения войны с Россией украинская IT-индустрия не сможет вернуться на довоенный уровень.

Однако Украина имеет возможность показать стремительное развитие после победы: для этого необходимо уже сегодня работать над имиджем украинского IT-сектора на международных площадках и разработать платформу для работы в послевоенный период.

Инвестор убежден, что Украина имеет реальный шанс стать страной-лидером IT-рынка и мощным хабом Восточной Европы в сфере ИИ и машинного обучения.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.