Сергій Токарєв: Український IT-сектор зможе показати стрімке зростання після війни
Якісна технологічна освіта, створення українських венчурних фондів і промоція на міжнародній арені – саме це допоможе українському IT-сектору втриматися під час повномасштабного вторгнення та показати потужний прорив після перемоги України.
У цьому переконаний IT-бізнесмен, інвестор і співзасновник технологічної компанії Roosh Сергій Токарєв. Своїм поглядом на проблеми українського IT та шляхи їхнього вирішення він поділився з Dev.
Уповільнення розвитку IT-сфери та хвиля скорочень у великих технологічних компаніях – це міжнародні тенденції, що сформувалися під впливом багатьох глобальних чинників, серед яких, зокрема, й повномасштабне вторгнення Росії в Україну.
Безперечно, останнє має найбільший вплив на український IT-сектор: комплаєнс-ризики, пов’язані з війною, утримують міжнародних гравців від інвестицій в українські проєкти та співпраці з аутсорс-розробниками, що перебувають в Україні.
Так, у І кварталі 2023 року експорт IT-послуг з України знизився на 16%, у порівнянні з аналогічним періодом попереднього року.
Саме тому українські IT-компанії починають активно працювати за кордоном і фокусуватися на глобальному ринку. Сергій Токарєв зауважує, що з’являється все більше компаній двох типів: перші мають офіс в Україні, але працюють на міжнародний ринок, а другі одразу відкриваються в інших країнах чи перевозять головну команду за кордон, а бек-офіс можуть мати в Україні.
Бізнесмен називає це хорошою тенденцією – так українці виходять на глобальний ринок і розвивають міжнародні зв’язки, що збільшує можливості залучити інвестиції.
Водночас в Україні починає з’являтися все більше miltech-стартапів. Сергій Токарєв наголошує, що на ці технологічні рішення є попит, а тому їх продовжать фінансувати. Понад те, розробники можуть одразу застосовувати свої продукти в реальних умовах і показувати їхні результати світовій спільноті.
Проте більшість IT-компаній, які перебувають в Україні, стикаються з проблемами втрати контрактів та складності залучення інвестиції. На думку Сергія Токарєва, ситуацію може покращити активна промоція українського IT-сектору на міжнародному ринку.
– Важливо донести до міжнародної спільноти те, що галузь адаптувалася до умов війни: спеціалісти викладаються на 200%, генерують нові технологічні рішення, а воєнні дії не впливають на якість і терміни роботи. Якщо спрямувати на це фокус – контракти повертатимуться, — наголошує інвестор.
Разом із цим необхідно розвивати українські венчурні фонди, що інвестуватимуть у вітчизняні стартапи. Таку тенденцію можна спостерігати вже зараз, і Сергій Токарєв сподівається, що вона триватиме й надалі.
На думку підприємця, третім напрямом, який підтримає розвиток вітчизняної IT-сфери, є розвиток освіти, а особливо її практичної складової. На думку Сергія Токарєва, після випуску з університету молоді люди мають усвідомлювати, чим хочуть займатися, що у галузі їм доступно та де вони зможуть реалізувати себе.
Саме тому важливо паралельно з навчанням надавати студентам можливість працювати над реальними бізнес-кейсами.
Наприклад, у SET University, засновником якого є Сергій Токарєв, молодь може на основі здобутих знань розробляти власні рішення для реальних технологічних компаній і створювати власні стартапи.
На думку Токарєва, до завершення війни з Росією українська IT-індустрія не зможе повернутися на довоєнний рівень.
Однак в України є можливість показати стрімкий розвиток після перемоги: для цього необхідно вже сьогодні працювати над іміджем українського IT-сектору на міжнародних майданчиках і розробити платформу для роботи у післявоєнний період.
Інвестор переконаний, що в України є реальний шанс стати країною-лідеркою IT-ринку та потужним хабом Східної Європи у сфері ШІ та машинного навчання.
Наші армійці поступово просуваються уперед на Запорізькому напрямку, випалюючи позиції окупантів. Щоправда, ті й самі залюбки криють артилерією своїх же, розносячи те, що лишилось від укріплень на друзки. Про це свідчать полонені, яким пощастило вижити під подвійним щільним вогнем. Це вони називають суцільним пеклом. Нині із захопленими вояками ворожої армії – працюють слідчі СБУ.Андрій Почтєв