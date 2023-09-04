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Евро в обменниках подешевел: курс валют в Украине 4 сентября

Евро в обменниках подешевел: курс валют в Украине 4 сентября
Фото: Depositphotos

В понедельник, 4 сентября, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к евро на уровне 39,62 грн/€1. Это на 12 копеек дешевле, чем до выходных.

Курс американского доллара остается без изменений, он составляет 36,57 грн/$1.

В обменниках украинских банков стоимость валюты отличается.

Какой курс валют в банках Украины 04.09.2023:

Курс валют в Приватбанке:

Валюта Покупка Продажа
Евро 40,5 41,5
Доллар 37,3 37,9

Курс валют в Ощадбанке:

Валюта Покупка Продажа
Евро 40,6 41,6
Доллар 37,4 38,2

Курс валют в Монобанке:

Валюта Покупка Продажа
Евро 39,53 40,95
Доллар 36,65 37,44

Курс валют в Райффайзен банке:

Валюта Покупка Продажа
Евро 41,00 41,80
Доллар 37,5 38,2

Курс валют в УкрСиббанке:

Валюта Покупка Продажа
Евро 40,75 41,75
Доллар 37,4 38,2
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Источник: НБУПриватбанкОщадбанкМонобанкРайффайзен БанкУкрСиббанк

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Украинские школьники в этом году будут учиться в трех форматах: очном, дистанционном или смешанном. Большинство школ вынесло этот вопрос по усмотрению родителей. Они в большинстве своем хотят, чтобы дети учились за партами, но это зависит от наличия укрытий и их вместимости. У четверти школ нет бомбоубежищ. В то же время, за парты смогут сесть только 65% детей. Регионы, постоянно страдающие от российских обстрелов, к офлайн-учебе не вернутся.

Татьяна Наконечная
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