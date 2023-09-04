Евро в обменниках подешевел: курс валют в Украине 4 сентября
В понедельник, 4 сентября, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к евро на уровне 39,62 грн/€1. Это на 12 копеек дешевле, чем до выходных.
Курс американского доллара остается без изменений, он составляет 36,57 грн/$1.
В обменниках украинских банков стоимость валюты отличается.
Какой курс валют в банках Украины 04.09.2023:
Курс валют в Приватбанке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|40,5
|41,5
|Доллар
|37,3
|37,9
Курс валют в Ощадбанке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|40,6
|41,6
|Доллар
|37,4
|38,2
Курс валют в Монобанке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|39,53
|40,95
|Доллар
|36,65
|37,44
Курс валют в Райффайзен банке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|41,00
|41,80
|Доллар
|37,5
|38,2
Курс валют в УкрСиббанке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|40,75
|41,75
|Доллар
|37,4
|38,2
Источник: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк
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