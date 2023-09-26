РРО от банков: как установить и оформить – пошаговая инструкция

В 2022 году произошло много событий, связанных с изменениями в налоговом законодательстве. Одним из таких событий стало обязательное применение отдельными категориями хозяйствующих субъектов регистраторов расчетных операций РРО или программных регистраторов расчетных операций (ПРРО) при осуществлении деятельности. РРО от банков: что это и как установить – читайте в материале.

РРО от банков: что это

РРО ввели для того, чтобы улучшить процесс фискализации, для увеличения поступлений в государственный бюджет и облегчения ведения хозяйственной деятельности предпринимателями малого и среднего бизнеса.

РРО – это устройство или комплекс, в котором реализованы фискальные функции и предназначен для регистрации расчетных операций при продаже товаров (оказании услуг), операций по торговле валютными ценностями в наличной форме или регистрации количества проданных товаров.

С его помощью можно осуществлять операции по выдаче наличных средств и по приему наличных денег для последующего перевода.

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РРО от банков: как это действует в Monobank

Недавно Мonobank запустил сервис программных РРО для ФЛП. Стоимость одного кассового аппарата составляет 180 грн в мес. За каждую транзакцию с украинских карт комиссия составляет 1,3%, а с иностранных – 2%. Услуга check by mono дает возможность выдачи фискальных чеков, дистанционного управления, ведения системы учета товаров и услуг, отчетов и аналитики, а его интерфейс предполагает вебкабинет и мобильное приложение.

Пользователь может выбрать способ приема оплат: классический POS-терминал, tap to mono – терминал в смартфоне, QR-код или интернет-эквайринг.

РРО от банков: как это действует в Приватбанке

РРО от Приватбанка теперь работает в приложении Терминал в смартфоне Приватбанк. Для этого необходимо установить приложение Терминал.

Также есть сервис ПРРО, который позволяет регистрировать торговые точки, кассиров и кассы.

Кроме того, пользователи сервиса смогут следить за продажами, вносить товары и услуги в справочник, фискализовать финансовые операции. Если у предпринимателя есть смартфон на ОС Android с NFC, его можно превратить в POS-терминал. Для этого нужно скачать приложение Терминал, зарегистрироваться и принимать к оплате карты любых банков.

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