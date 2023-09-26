РРО від банків: як встановити та оформити – покрокова інструкція
У 2022 році сталося доволі багато подій, пов’язаних зі змінами у податковому законодавстві. Однією із таких подій стало обов’язкове застосування окремими категоріями суб’єктів господарювання реєстраторів розрахункових операцій РРО або програмних реєстраторів розрахункових операцій (ПРРО) під час здійснення діяльності. РРО від банків: що це та як встановити – читайте в матеріалі.
РРО від банків: що це
РРО запровадили для того, щоб покращити процес фіскалізації, для збільшення надходжень до державного бюджету та полегшення ведення господарської діяльності підприємцями малого та середнього бізнесу.
РРО – це пристрій або комплекс, в якому реалізовані фіскальні функції і який призначений для реєстрації розрахункових операцій при продажу товарів (наданні послуг), операцій з торгівлі валютними цінностями в готівковій формі або реєстрації кількості проданих товарів. З його допомогою можна здійснювати операції з видачі готівкових коштів та приймання готівки для подальшого переказу.
РРО від банків: як це діє в Monobank
Нещодавно Monobank запустив сервіс програмних РРО для ФОПів. Вартість одного касового апарата становить 180 грн на місяць. За кожну транзакцію з українських карток комісія становить 1,3%, а з іноземних – 2%.
Послуга check by mono дає можливість видачі фіскальних чеків, дистанційного керування, ведення системи обліку товарів і послуг, а також звітів та аналітики, а його інтерфейс передбачає вебкабінет і мобільний застосунок.
Користувач може вибрати спосіб приймання оплат: класичний POS-термінал, tap to mono – термінал у смартфоні, QR-код або інтернет-еквайринг.
РРО від банків: як це діє в Приватбанку
РРО від Приватбанку працює в додатку Термінал у смартфоні Приватбанк. Для цього потрібно встановити додаток Термінал. Також є сервіс ПРРО, який дає можливість реєструвати торгові точки, касирів та каси.
Крім того, користувачі сервісу зможуть стежити за продажами, вносити товари й послуги до довідника, фіскалізувати фінансові операції.
Якщо у підприємця є смартфон на ОС Android з NFC, його можна перетворити на POS-термінал. Для цього треба завантажити додаток Термінал, зареєструватися та приймати до оплати картки будь-яких банків.
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Україна підготувала другий бюджет за час повномасштабного вторгнення. Як і торік, ми житимемо переважно завдяки допомозі від міжнародних партнерів, адже прогнозовані прибутки нашої країни удвічі менші, ніж те, що ми можемо витратити. Водночас зароблене Україна спрямує на оборону. Понад 500 мільярдів витратить на зброю, зокрема на дрони. Це не надто багато, але військові експерти переконують: треба із чогось починати. Вперше у бюджеті врахували потреби Інституту помічника ветерана. Словом, всі гроші для перемоги і життя після неї. Щоправда, зауваження до кошторису теж є, їх розбирали наші журналісти.Ольга Чайко