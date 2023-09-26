РРО від банків: як встановити та оформити – покрокова інструкція

У 2022 році сталося доволі багато подій, пов’язаних зі змінами у податковому законодавстві. Однією із таких подій стало обов’язкове застосування окремими категоріями суб’єктів господарювання реєстраторів розрахункових операцій РРО або програмних реєстраторів розрахункових операцій (ПРРО) під час здійснення діяльності. РРО від банків: що це та як встановити – читайте в матеріалі.

РРО від банків: що це

РРО запровадили для того, щоб покращити процес фіскалізації, для збільшення надходжень до державного бюджету та полегшення ведення господарської діяльності підприємцями малого та середнього бізнесу.

РРО – це пристрій або комплекс, в якому реалізовані фіскальні функції і який призначений для реєстрації розрахункових операцій при продажу товарів (наданні послуг), операцій з торгівлі валютними цінностями в готівковій формі або реєстрації кількості проданих товарів. З його допомогою можна здійснювати операції з видачі готівкових коштів та приймання готівки для подальшого переказу.

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РРО від банків: як це діє в Monobank

Нещодавно Monobank запустив сервіс програмних РРО для ФОПів. Вартість одного касового апарата становить 180 грн на місяць. За кожну транзакцію з українських карток комісія становить 1,3%, а з іноземних – 2%.

Послуга check by mono дає можливість видачі фіскальних чеків, дистанційного керування, ведення системи обліку товарів і послуг, а також звітів та аналітики, а його інтерфейс передбачає вебкабінет і мобільний застосунок.

Користувач може вибрати спосіб приймання оплат: класичний POS-термінал, tap to mono – термінал у смартфоні, QR-код або інтернет-еквайринг.

РРО від банків: як це діє в Приватбанку

РРО від Приватбанку працює в додатку Термінал у смартфоні Приватбанк. Для цього потрібно встановити додаток Термінал. Також є сервіс ПРРО, який дає можливість реєструвати торгові точки, касирів та каси.

Крім того, користувачі сервісу зможуть стежити за продажами, вносити товари й послуги до довідника, фіскалізувати фінансові операції.

Якщо у підприємця є смартфон на ОС Android з NFC, його можна перетворити на POS-термінал. Для цього треба завантажити додаток Термінал, зареєструватися та приймати до оплати картки будь-яких банків.

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