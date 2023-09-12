РРО для ФЛП: как выбрать и подключить кассовый аппарат

С 1 января 2022 года все физические лица-предприниматели, которые являются плательщиками единого налога второй-четвертой групп, обязательно должны были использовать в своей деятельности кассовые аппараты – регистраторы расчетных операций (РРО) или программные регистраторы расчетных операций (ПРРО).

Народные депутаты изменениями в Налоговый кодекс Украины, предусмотренными законопроектом №6376, стремились отсрочить на год введение кассовых аппаратов для ФЛП.

Однако во время заседания 17 декабря им не хватило голосов, чтобы включить рассмотрение этого вопроса в повестку дня.

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Освободили от обязательного использования кассовых аппаратов только предпринимателей, осуществляющих розничную торговлю в селах. Соответствующее решение правительство приняло во время заседания 23 декабря.

У остальных предпринимателей второй-четвертой групп упрощенной системы налогообложения оставалась неделя, чтобы успеть решить вопрос с приобретением и установкой кассового аппарата.

Чтобы выяснить все тонкости выбора и подключения РРО, Факты ICTV обратились к управляющим партнерам юридической компании Муренко, Курявый и Партнеры. Ниже — подробные комментарии по этой теме от Александра Курявого и Никиты Муренко.

Зачем ФЛП обязали устанавливать РРО

Обязательные регистраторы для предпринимателей второй-четвертой групп упрощенной системы налогообложения ввели, чтобы вывести бизнес из тени.

– Еще несколько лет назад, когда, например, для магазинов электроники не было обязательных РРО, около 70% рынка было в тени. На полках в магазинах была техника, которой для налоговой просто не существовало. После того как для них ввели обязательные РРО, все сразу увидели их реальные доходы. Сейчас вся “тень” переместилась в интернет. А с 1 января 2022 года интернет-магазины также будут обязаны установить РРО, – объясняет управляющий партнер юркомпании Никита Муренко.

Нововведение, ко всему прочему, как отмечает юрист, защитит покупателей, потому что в случае технических проблем они смогут обратиться с чеком, чтобы обменять товар или вернуть деньги.

Процедура приобретения кассового аппарата

Процедура приобретения кассового аппарата состоит из нескольких этапов. Речь идет о:

покупке кассового аппарата;

заключении договора о сервисном обслуживании с авторизованным производителем (для РРО) или ГНС (для ПРРО);

получении документа о праве владения РРО/ПРРО.

Регистрация РРО

– Самая большая сложность – это подать пакет документов в налоговую, чтобы последняя выдала справку о резервировании РРО, – объясняет управляющий партнер юридической компании Александр Курявый.

В налоговую нужно подать:

заявление о регистрации РРО;

копию паспорта;

копию документа, подтверждающего куплю-продажу РРО;

копию договора с предприятием, которое будет обслуживать РРО;

уставные документы предприятия.

– После приема документов в налоговой предприниматель получает справку о резервировании РРО, с которой обращается к организации, предоставившей договор на установку программного обеспечения по РРО (так называемое обслуживание), – указывает Александр Курявый.

Последней для авторизации и ввода РРО в эксплуатацию требуется пять дней.

С перечнем предприятий, имеющих лицензию на продажу кассовых аппаратов, можно ознакомиться на сайте ГНС.

Чем отличаются классические РРО от программных РРО

Есть два вида кассовых аппаратов – программные РРО и классические РРО (которые мы часто видим на кассах в магазинах).

– У предпринимателей, использующих классические РРО, можно покупать товары и услуги с помощью наличного или безналичного расчета. Программные РРО налоговая предлагает к использованию маленьким предприятиям, которые не имеют достаточной суммы для заказа или обслуживания обычного кассового аппарата, – обращает внимание Никита Муренко.

Принцип действия программного РРО

Программный РРО – это такая программа или приложение, которое устанавливается на устройство и требует бесперебойного подключения к Wi-fi. Главным отличием от обычного кассового аппарата является то, что он не печатает автоматически чеки.

– Например, у человека есть небольшая лавка вкусностей. После того как покупатель приобретет какой-то товар, предприниматель должен внести полученные средства в программный РРО. Информация о расчете автоматически поступит в ГНС, а на экране устройства, где установлен программный РРО, появится фискальный чек, – рассказывает управляющий партнер юридической компании.

Печать чека программного РРО, согласно закону, является необязательной.

Клиент при необходимости может сделать фото, запомнить или записать код такого чека.

Предприниматель по требованию клиента может распечатать фискальный чек на обычной бумаге с помощью принтера, однако он будет иметь довольно необычный вид.

Есть ПРРО, которые вместо кода предлагают штрих-коды или QR-коды, но тогда предпринимателю точно необходимо купить принтер или сканер — для того чтобы их печатать.

Практика использования программного РРО в Украине недостаточно распространена по нескольким причинам.

Во-первых, из-за ограниченного функционала. Например, ФЛП, использующие ПРРО, не могут принимать платежи через банковскую карту. Это создает определенный дискомфорт для покупателя.

– Есть программные РРО, к которым подсоединяют дополнительно терминал, но преимущественно программные РРО работают только с наличными, – отмечает Никита Муренко.

Главным преимуществом программного РРО для предпринимателей является то, что он бесплатный (потому что разработан налоговой службой) и надежный.

Основной недостаток заключается в том, что использование программного РРО не всегда удобно для покупателя.

Поэтому программный РРО будет лучшим вариантом для предпринимателя, который имеет малый оборот, а расчет происходит в основном за наличные.

Классический РРО

Классический, или непрограммный РРО мы привыкли видеть в магазинах. Он очень удобен для предпринимателей, с которым клиенты рассчитываются и наличными, и картой.

– Человек выбирает на сайте ГНС лицензированную службу и подписывает с ней договор. Далее покупает аппарат, регистрирует его в налоговой, а затем снова обращается к оператору для фискализации этого аппарата, – поясняет Никита Муренко.

Стоимость кассовых аппаратов

Программный РРО от налоговой – бесплатный.

Стоимость классических РРО колеблется от 2 до 70 тыс. грн и выше. На цену влияют скорость работы, тип подключения, возможность считываний NFC и тому подобное.

– Другой вопрос – это выбор оператора. Есть ресурсы, которые предлагают бесплатный первый месяц обслуживания, а далее стоимость абонплаты для одной кассы составляет 150 грн. Например, другой ресурс предлагает стандартный РРО за около 10 тыс. грн, еще 1,5 тыс. грн – за ввод в эксплуатацию, и ежемесячное обслуживание 256 грн, – озвучивает ориентировочные цены на рынке Никита Муренко.

Часто предприниматели, которые не хотят заниматься бумажной работой для ввода в эксплуатацию кассового аппарата, обращаются за помощью к юристам, а это тоже определенные затраты.

– Если человек не хочет носить бумаги в налоговую, составлять заявления и тому подобное, вместо него это могут сделать юристы. Последние сотрудничают с компанией, которая предоставляет РРО, согласовывают вопросы с налоговой, а предприниматель сразу получает подключенный РРО, – отмечает управляющий партнер юридической компании.

На что обратить внимание при выборе РРО

Никита Муренко советует предпринимателям при выборе РРО обращать внимание не только на отзывы в сети, а внимательно прочитать договор компании об обслуживании.

Стоит изучить, что компания пишет о порядке заключения договора и его расторжения, принципе расчета и повышения цен на обслуживание, решении технических проблем, ответственности сторон по неисполнению договора.

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