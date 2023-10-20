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Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Приватбанк не будет работать в течение 5 часов: когда и причина

приват24
Фото: Depositphotos

Приватбанк не будет работать в ночь на 21 октября из-за регламентных работ. Временно недоступными будут операции с карточками. Об этом сообщила пресс-служба государственного банка.

Необходимость проведения плановых регламентных работ процессингового центра в банке объяснили целью повысить качество и безопасность платежей.

Во время проведения работ в субботу 21 октября с 00:00 до 5:00 временно будут недоступны:

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  • операции с картами;
  • платежи в Приват24;
  • не будут работать банкоматы, терминалы самообслуживания и POS-терминалы банка.

В пресс-службе отметили, что банк обычно проводит работы ночью, когда большинство клиентов отдыхают. В то же время, в финучреждении посоветовали учесть время проведения работ для желающих осуществить важные покупки и переводы в позднее время.

Всего через процессинговый центр Приватбанка украинцы сделали уже более 70 млрд карточных операций — платежей, переводов и тому подобное.

Сообщается, что клиенты Приватбанка делают в среднем 28 млн платежей и других операций с картами в день. Это более 1 млн платежей в час и почти 50 тыс. платежей ежеминутно.

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Источник: Приватбанк

Приват24, ПриватБанк
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