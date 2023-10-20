Приватбанк не працюватиме упродовж 5 годин: коли та причина
Приватбанк не працювати у ніч на 21 жовтня через регламентні роботи. Тимчасово недоступними будуть операції з картками. Про це повідомила пресслужба державного банку.
Необхідність проведення планових регламентних робіт процесингового центру у банку пояснили метою підвищити якість та безпеку платежів.
Під час проведення робіт у суботу 21 жовтня з 00:00 до 5:00 тимчасово будуть недоступними:
- операції з картками;
- платежі в Приват24;
- не працюватимуть банкомати, термінали самообслуговування та POS-термінали банку.
У пресслужбі зауважили, що банк зазвичай проводить роботи вночі, коли більшість клієнтів відпочивають. Водночас, у фінустанові порадили врахувати час проведення робіт для охочих здійснити важливі покупки та перекази о пізній порі.
Загалом через процесинговий центр Приватбанку українці зробили вже більше 70 млрд карткових операцій – платежів, переказів тощо.
Повідомляється, що клієнти Приватбанку роблять в середньому 28 млн платежів та інших операцій з картками на день. Це понад 1 млн платежів за годину та майже 50 тис. платежів щохвилини.
Джерело: Приватбанк
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