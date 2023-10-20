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Економіка
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Приватбанк не працюватиме упродовж 5 годин: коли та причина

приват24
Фото: Depositphotos

Приватбанк не працювати у ніч на 21 жовтня через регламентні роботи. Тимчасово недоступними будуть операції з картками. Про це повідомила пресслужба державного банку.

Необхідність проведення планових регламентних робіт процесингового центру у банку пояснили метою підвищити якість та безпеку платежів.

Під час проведення робіт у суботу 21 жовтня з 00:00 до 5:00 тимчасово будуть недоступними:

Зараз дивляться
  • операції з картками;
  • платежі в Приват24;
  • не працюватимуть банкомати, термінали самообслуговування та POS-термінали банку.

У пресслужбі зауважили, що банк зазвичай проводить роботи вночі, коли більшість клієнтів відпочивають. Водночас, у фінустанові порадили врахувати час проведення робіт для охочих здійснити важливі покупки та перекази о пізній порі.

Загалом через процесинговий центр Приватбанку українці зробили вже більше 70 млрд карткових операцій – платежів, переказів тощо.

Повідомляється, що клієнти Приватбанку роблять в середньому 28 млн платежів та інших операцій з картками на день. Це понад 1 млн платежів за годину та майже 50 тис. платежів щохвилини.

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Джерело: Приватбанк

Приват24, ПриватБанк
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