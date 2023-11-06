После выходных доллар подешевел, а евро подорожал: курс валют на 6 ноября
Нацбанк Украины установил на понедельник, 6 ноября, официальный курс гривны к доллару на уровне 36,17 грн/$1. Это на 10 копеек дешевле, чем до выходных.
Курс евровалюты установлен сегодня на уровне 38,73 грн/€1. То есть она подорожала на 6 копеек.
В обменниках украинских банков стоимость валюты отличается.
Какой курс валют в банках 06.11.2023:
Курс валют в Приватбанке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|39,3
|40,3
|Доллар
|36,9
|37,5
Курс валют в Ощадбанке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|39,9
|40,90
|Доллар
|37,45
|37,95
Курс валют в Монобанке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|38,72
|40,02
|Доллар
|36,14
|37,30
Курс валют в Райффайзен банке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|39,10
|40,2
|Доллар
|37,1
|37,55
Курс валют в УкрСиббанке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|39,15
|40,05
|Доллар
|37,1
|37,60
Источник: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк
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