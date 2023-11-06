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После выходных доллар подешевел, а евро подорожал: курс валют на 6 ноября

Гривня - долар
Фото: Depositphotos

Нацбанк Украины установил на понедельник, 6 ноября, официальный курс гривны к доллару на уровне 36,17 грн/$1. Это на 10 копеек дешевле, чем до выходных.

Курс евровалюты установлен сегодня на уровне 38,73 грн/€1. То есть она подорожала на 6 копеек.

В обменниках украинских банков стоимость валюты отличается.

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Какой курс валют в банках 06.11.2023:

Курс валют в Приватбанке:

Валюта Покупка Продажа
Евро 39,3 40,3
Доллар 36,9 37,5

Курс валют в Ощадбанке:

Валюта Покупка Продажа
Евро 39,9 40,90
Доллар 37,45 37,95

Курс валют в Монобанке:

Валюта Покупка Продажа
Евро 38,72 40,02
Доллар 36,14 37,30

Курс валют в Райффайзен банке:

Валюта Покупка Продажа
Евро 39,10 40,2
Доллар 37,1 37,55

Курс валют в УкрСиббанке:

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Валюта Покупка Продажа
Евро 39,15 40,05
Доллар 37,1 37,60
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Источник: НБУПриватбанкОщадбанкМонобанкРайффайзен БанкУкрСиббанк

евро, долар, Курс валют, Курс доллара
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