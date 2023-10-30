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Экономика
Бедрак Виктория, редактор ленты

Резкого повышения не прогнозируется: каким будет курс доллара в ноябре

Гривня-долар
Фото: УНИАН

В ноябре 2023 года резкого повышения курса доллара не произойдет.

Об этом рассказал Фактам ICTV экономический эксперт, член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

— Мы будем видеть примерно те же показатели, которые имеем на сегодняшний день. Здесь у меня сомнений нет никаких, — сказал он.

Эксперт считает, что курс будет в пределах до 38 грн за доллар.

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Причиной этого является значительная макрофинансовая помощь, которую Украина получила от партнеров. Кроме того, сейчас мы имеем очень хорошие показатели в восстановлении ВВП, отметил Пендзин.

Ранее Нацбанк улучшил прогноз роста ВВП в 2023 году с 2,9% до 4,9%.

По словам главы НБУ Андрея Пышного, более стремительное экономическое восстановление вызвано рядом факторов. Среди них — более высокая адаптивность бизнеса и населения к военным условиям, лучшие оценки урожаев, расширение альтернативных путей экспортных поставок, а также существенные объемы бюджетных расходов.

В то же время прогноз по реальному ВВП в 2024 году почти не изменился — с 3,5% до 3,6%, а в 2025-м прогнозируется рост реального ВВП до 6%.

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