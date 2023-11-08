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Евро резко подешевел на 24 копейки: курс валют в Украине 8 ноября

євро
Фото: Pixabay

Официальный курс гривны к доллару на среду, 8 ноября, Нацбанк Украины установил на уровне 36,03 грн/$1. То есть стоимость американской валюты фактически не изменилась — разница лишь в одну копейку.

В то же время курс евровалюты установлен сегодня на уровне 38,48 грн/€1. Она подешевела сразу на 24 копейки.

В обменниках украинских банков стоимость валюты отличается.

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Какой курс валют в банках 08.11.2023:

Курс валют в Приватбанке:

Валюта Покупка Продажа
Евро 39,4 40,4
Доллар 36,8 37,4

Курс валют в Ощадбанке:

Валюта Покупка Продажа
Евро 39,75 40,75
Доллар 37 37,75

Курс валют в Монобанке:

Валюта Покупка Продажа
Евро 38,95 40,04
Доллар 36,65 37,44

Курс валют в Райффайзен банке:

Валюта Покупка Продажа
Евро 39,10 40,05
Доллар 37 37,45

Курс валют в УкрСиббанке:

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Валюта Покупка Продажа
Евро 39,35 40,25
Доллар 37 37,55
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Источник: НБУПриватбанкОщадбанкМонобанкРайффайзен БанкУкрСиббанк

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