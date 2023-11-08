Евро резко подешевел на 24 копейки: курс валют в Украине 8 ноября
Официальный курс гривны к доллару на среду, 8 ноября, Нацбанк Украины установил на уровне 36,03 грн/$1. То есть стоимость американской валюты фактически не изменилась — разница лишь в одну копейку.
В то же время курс евровалюты установлен сегодня на уровне 38,48 грн/€1. Она подешевела сразу на 24 копейки.
В обменниках украинских банков стоимость валюты отличается.
Какой курс валют в банках 08.11.2023:
Курс валют в Приватбанке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|39,4
|40,4
|Доллар
|36,8
|37,4
Курс валют в Ощадбанке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|39,75
|40,75
|Доллар
|37
|37,75
Курс валют в Монобанке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|38,95
|40,04
|Доллар
|36,65
|37,44
Курс валют в Райффайзен банке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|39,10
|40,05
|Доллар
|37
|37,45
Курс валют в УкрСиббанке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|39,35
|40,25
|Доллар
|37
|37,55
Источник: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк
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