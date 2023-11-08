Євро різко здешевшало на 24 копійки: курс валют в Україні 8 листопада

Офіційний курс гривні до долара на середу, 8 листопада, Нацбанк України встановив на рівні 36,03 грн/$1. Тобто вартість американської валюти фактично не змінилася – різниця лише в одну копійку.

Водночас курс євровалюти встановлено сьогодні на рівні 38,48 грн/€1. Вона подешевшала відразу на 24 копійки.

В обмінниках українських банків вартість валюти різниться.

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Який курс валют у банках 08.11.2023:

Курс валют у Приватбанку:

Валюта Купівля Продаж Євро 39,4 40,4 Долар 36,8 37,4

Курс валют в Ощадбанку:

Валюта Купівля Продаж Євро 39,75 40,75 Долар 37 37,55

Курс валют у Монобанку:

Валюта Купівля Продаж Євро 38,95 40,04 Долар 36,65 37,44

Курс валют у Райффайзен банку:

Валюта Купівля Продаж Євро 39,10 40,05 Долар 37 37,45

Курс валют в УкрСиббанку:

Валюта Купівля Продаж Євро 39,35 40,25 Долар 37 37,55

Джерело: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк

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