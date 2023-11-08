Євро різко здешевшало на 24 копійки: курс валют в Україні 8 листопада
Офіційний курс гривні до долара на середу, 8 листопада, Нацбанк України встановив на рівні 36,03 грн/$1. Тобто вартість американської валюти фактично не змінилася – різниця лише в одну копійку.
Водночас курс євровалюти встановлено сьогодні на рівні 38,48 грн/€1. Вона подешевшала відразу на 24 копійки.
В обмінниках українських банків вартість валюти різниться.
Який курс валют у банках 08.11.2023:
Курс валют у Приватбанку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|39,4
|40,4
|Долар
|36,8
|37,4
Курс валют в Ощадбанку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|39,75
|40,75
|Долар
|37
|37,55
Курс валют у Монобанку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|38,95
|40,04
|Долар
|36,65
|37,44
Курс валют у Райффайзен банку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|39,10
|40,05
|Долар
|37
|37,45
Курс валют в УкрСиббанку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|39,35
|40,25
|Долар
|37
|37,55
Джерело: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк
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Стабільний мир в Україні, членство в ЄС і потужна оборонна промисловість – посли Євросоюзу обговорили, яким бачать мир в Україні та ключові гарантії миру нашій державі у довгостроковій перспективі. Засідання відбулося традиційно – в Брюсселі. До європейських послів звернулися Урсула фон дер Ляєн і Жозеп Боррель.Наталя Луценко