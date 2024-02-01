Курс доллара к гривне в феврале 2024 года будет определять решение партнеров по макрофинансовой помощи Украине.

Об этом Фактам ICTV рассказал экономический эксперт, член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

Что будет влиять на курс в феврале

По словам Пендзина, сейчас есть четко два сценария, и в зависимости от них будут развиваться события.

Так, мы до сих пор не имеем решения ЕС по пакету помощи на сумму €50 млрд. Ожидается, что государства-члены блока могут принять поддержку на саммите в Брюсселе 1 февраля.

Кроме того, пока Конгресс США не принял помощь для Киева на сумму более $60 млрд.

Именно решение партнеров повлияет на дальнейшую экономическую ситуацию в Украине: если помощь примут, курс будет стабильным. Если макрофин будет поступать с проблемами — курс, вероятно, будет ослабляться.

Курс доллара в феврале 2024 года — прогноз эксперта

По словам Пендзина, сейчас наблюдаем укрепление курса. Это говорит о том, что на сегодняшний момент система более-менее стабильна.

— Разбалансировать систему может только увеличение социальных выплат. Увеличение социальных выплат происходит где-то в середине месяца. То есть, если до этого момента помощи от партнеров не будет, значит, мы увидим ослабление курса, — сказал эксперт.

Он отметил, что в случае проблем с макрофином, Нацбанк вынужден будет ослаблять курс для того, чтобы сохранить валютные резервы и дать Министерству финансов дополнительные ресурсы для выплат. Сперва Минфин будет искать возможности увеличить привлечение через облигации внутреннего государственного займа.

На четверг, 25 января, Нацбанк установил официальный курс на уровне 37,53 грн за доллар.

Ранее в НБУ предупредили, что задержка с предоставлением Украине внешней финансовой помощи ЕС и США, а также неопределенность относительно сроков и объемов дальнейших поступлений в 2024 году могут негативно сказаться на валютном рынке и курсовой стабильности.

