Только у нас и в Скандинавии: какой уникальный камень Европа покупает у Украины

Украина обладает редкой горной породой — лабрадоритом, которая по своей природе и эстетике не имеет аналогов в большинстве стран Европы.

В Украине есть залежи лабрадорита

Как рассказала доктор геологических наук, заведующая отделом полезных ископаемых Института геологических наук НАН Украины Елена Ремезова, только Скандинавия может похвастаться подобным ресурсом.

В то же время спрос на него в Европе стабильно высокий, и именно Украина закрывает большую часть этого спроса.

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— Я подобное видела в Скандинавии, когда была в Норвегии, но редко где еще он есть, потому что нет таких месторождений в Европе, в основном поэтому они у нас и покупают, — говорит Ремезова.

Речь идет об украинских лабрадоритах с иризацией, то есть камне с оптическим эффектом — переливами сине-зеленых, желтых или даже фиолетовых оттенков.

Такой эффект встречается крайне редко и делает материал особенно ценным в строительстве и архитектуре.

— В Италии и Германии, например, их почти нет. У нас меньше мрамора. Есть небольшие доломитовые мраморы на Житомирщине, есть небольшие месторождения в Карпатах, — добавляет ученая.

На фоне этого ресурса, а также значительных запасов титана и редкоземельных металлов, Украина становится все более интересной для западных партнеров.

Соглашение об ископаемых

30 апреля между Украиной и США было подписано соглашение об экономическом сотрудничестве в сфере недр.

А уже 8 мая Верховная Рада ратифицировала этот документ, открыв путь к стратегическому партнерству.

Украина рассчитывает, что это позволит:

привлечь новейшие технологии по добыче и обогащению полезных ископаемых;

перейти на международные стандарты подсчета запасов;

создать новые рабочие места в области геологии и добывающей промышленности;

и в перспективе — ослабить монополию Китая на рынке критических минералов.

Главные залежи таких минералов расположены в Житомирской, Черкасской областях и Восточном Приазовье.

Также Украина имеет до 20% мировых запасов титана, что делает ее потенциальным игроком №1 на европейском рынке стратегического сырья.

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