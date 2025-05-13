Штраф за несвоевременную регистрацию налоговой накладной: когда нужно его платить и какая сумма

Налоговой накладной называют документ, который есть только в электронной форме и используется плательщиками НДС для учета налогового обязательства и налогового кредита, возникающего по налогу.

Какой штраф за несвоевременную регистрацию налоговой накладной в 2025 году – читайте в материале Фактов ICTV.

Когда нужна налоговая накладная и когда ее создавать

Налоговая накладная регистрируется в Едином реестре налоговых накладных (ЕРНН), который является составляющей системы электронного администрирования налога на добавленную стоимость (СЭА НДС). Правила регистрации определены Порядком ведения ЕРНН, согласно постановлению Кабинета министров Украины № 1246 от 29 декабря 2010 года.

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В 2025 году действуют сроки регистрации НН/РК, которые были введены еще с 8 февраля 2023 года законом № 2876-IX , который обновил Переходные положения Налогового кодекса Украины (НК). Эти сроки временные и действуют только в период военного положения и 6 месяцев после месяца его отмены (п. 89 подразд. 2 Переходных положений НК).

Налоговую накладную следует создать на дату появления налогового обязательства. Чаще всего дата определяется днем, когда вы впервые предоставили товар, работу или услугу или когда получили за них оплату. Что произошло раньше – то и будет датой, на которую нужно создавать налоговую накладную.

Сроки регистрации налоговых накладных в ЕРНН:

для налоговых накладных/расчетов корректировки к налоговым накладным, составленных с 1 по 15 календарный день (включительно) календарного месяца, – до 5 числа (включительно) календарного месяца, в котором они составлены;

для налоговых накладных/расчетов корректировки к налоговым накладным, составленных с 16 по последний календарный день (включительно) календарного месяца, – до 18 календарного дня (включительно) календарного месяца, следующего за месяцем, в котором они составлены;

для сводных налоговых накладных и/или расчетов корректировки к таким сводным налоговым накладным, составленных по операциям, – в течение 20 календарных дней, следующих за последним календарным днем месяца, в котором они составлены;

для расчетов корректировки, составленных поставщиком товаров/услуг к налоговой накладной, составленной на получателя – плательщика налога, в которых предусматривается уменьшение суммы компенсации стоимости товаров/услуг их поставщику, – в течение 18 календарных дней со дня получения такого расчета корректировки к налоговой накладной получателем (покупателем).

В случае нарушения указанных сроков применяются штрафные санкции согласно НКУ.

Штраф за несвоевременную регистрацию налоговой накладной

Согласно Налоговому кодексу Украины (статья 201) несвоевременная регистрация налоговых накладных грозит наложением штрафа в размере 2% объема поставки (без НДС), но не более 1020 грн.

Напоминаем, что с 8 февраля 2023 года (на период действия военного положения) штрафы снизились:

если компания просрочила регистрацию до 15 дней, нужно платить штраф в 2% от НДС в накладной (обычный срок – 10%);

если вы опаздываете с регистрацией на 16-30 суток, придется заплатить 5% штрафа от назначенного в ней НДС (обычный срок – 20%);

если компания просрочила регистрацию от 31 до 60 календарных дней, то нужно уплатить штраф 10% от НДС (обычный срок – 30%);

если вы просрочили сроки от 61 до 365 календарных дней, то сумма штрафа будет 15% от НДС (обычный срок – 40%);

если больше года — 25% (обычный срок – 50%).

Если в ходе проверки обнаружится незарегистрированная НН/РК, тогда начислят штраф и за нерегистрацию (согласно пп. 1201.2 НК). В частности:

50% от суммы налоговых обязательств по НДС, которое было указано в незарегистрированной НН/РК или от суммы НДС, который был начислен по операции по поставке товаров или услуг, по которой НН/РК должна была быть составлена.

Уплатить штраф необходимо в течение 10 календарных дней, следующих за днем получения такого НУР.

Дополнительно начисляется еще 50% (то есть оставшуюся сумму с незарегистрированной НН/РК), если штраф не был уплачен вовремя.

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