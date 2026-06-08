Когда физическое лицо-предприниматель при любых обстоятельствах прекращает деятельность и не получает прибыль, его обязанность подавать декларацию о доходах не исчезает автоматически.

Как подавать декларацию ФЛП, если нет дохода, и нужно ли платить налоги в такой ситуации, Фактам ICTV рассказала финансовый директор Activitis Анастасия Штаньковская.

Как подавать декларацию ФЛП, если нет дохода, и какие данные по ней указывать

Анастасия Штаньковская пояснила, что все физические лица-предприниматели обязаны представлять декларации в сроки, предусмотренные действующим законодательством Украины. Даже если у ФЛП нет объекта налогообложения, то есть доходов, подлежащих декларированию, все равно нужно подавать нулевые отчеты.

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За неподачу или несвоевременную подачу налогоплательщиком налоговой отчетности предусмотрена финансовая ответственность в виде штрафных санкций, которые придется заплатить в любом случае.

Предприниматели на упрощенной системе налогообложения в случае отсутствия доходов имеют право не подавать декларацию плательщика ЕН.

Предприниматели на третьей группе единого налога, у которых в отчетном периоде дохода не было, но при этом доход был в предыдущие периоды года, обязаны подавать декларацию, поскольку она заполняется нарастающим итогом.

Как подавать декларацию ФЛП, если нет дохода – предельные сроки отчетности

Согласно абзацу первому п. 296.3 ст. 296 НКУ, плательщики единого налога третьей группы (физические лица — предприниматели), которые являются плательщиками налога на добавленную стоимость, ведут учет доходов и расходов по типовой форме и в порядке, которые установлены центральным органом исполнительной власти, который обеспечивает формирование и реализует государственную финансовую политику.

— Если за отчетный период у вас не было дохода и вам нужно подать нулевую отчетность ФЛП, вам следует соблюдать требования налогового законодательства. Обычно для этого нужно подать соответствующую декларацию, указав нулевой доход за отчетный период, — пояснила Анастасия Штаньковская.

Какие налоги платит ФЛП, если не было дохода за отчетный период

Эксперт пояснила, что уплата единого налога для ФЛП связана с размером их дохода:

ФЛП первой и второй групп уплачивают фиксированный размер единого налога в зависимости от выбранной группы;

ФЛП третьей группы уплачивают единый налог в зависимости от объема задекларированного дохода за отчетный налоговый период и выбранной ставки налогообложения.

— Если у вас не было доходов в течение определенного налогового периода, например, в конкретном квартале или году, то обычно не нужно платить единый налог. Кроме единого налога, физические лица-предприниматели также должны платить единый социальный взнос за себя и за наемных работников, — отметила Анастасия Штаньковская.

Согласно ч. 12 ст. 9 закона №2464 О сборе и учете ЕСВ, этот налог подлежит уплате независимо от финансового состояния плательщика и размера полученных доходов. Также в законе отмечено, что уплата ЕСВ имеет приоритет по сравнению с другими финансовыми обязанностями налогоплательщика, кроме обязательства выплачивать заработную плату наемным работникам.

Ч. 4 ст. 4 того же закона установлено, что от уплаты ЕСВ за себя освобождаются предприниматели, которые получают пенсию по возрасту или по выслуге лет или являются лицами с инвалидностью, которые достигли пенсионного возраста и получают соответствующие социальные выплаты.

Такие лица могут быть плательщиками единого взноса исключительно при их добровольном участии в системе общеобязательного государственного социального страхования.

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