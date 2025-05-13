Штраф за несвоєчасну реєстрацію податкової накладної: коли потрібно його платити і яка сума

Податковою накладною називають документ, який є тільки в електронній формі та використовується платниками ПДВ для обліку податкового зобов’язання та податкового кредиту, які виникають з цього податку.

Який штраф за несвоєчасну реєстрацію податкової накладної у 2025 році – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Коли потрібна податкова накладна і коли її створювати

Податкова накладна реєструється у Єдиному реєстрі податкових накладних (ЄРПН), що є складовою частиною системи електронного адміністрування податку на додану вартість (СЕА ПДВ). Правила реєстрації визначені Порядком ведення ЄРПН, згідно з постановою Кабінету міністрів України № 1246 від 29 грудня 2010 року.

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У 2025 році діють терміни реєстрації ПН/РК, які були запроваджені ще з 8 лютого 2023 року законом № 2876-IX, який оновив Перехідні положення Податкового кодексу України (ПК). Ці терміни тимчасові та діють лише у період воєнного стану та 6 місяців після місяця його скасування (п. 89 підрозд. 2 Перехідних положень ПК).

Податкову накладну треба створити на дату появи податкового зобов’язання. Найчастіше дата визначається тоді, коли ви вперше надали товар, роботу чи послугу або коли отримали оплату за них. Що відбулося раніше – те й буде датою, на яку треба створювати податкову накладну.

Строки реєстрації податкових накладних у ЄРПН:

для податкових накладних/розрахунків коригування до податкових накладних, складених з 1 по 15 календарний день (включно) календарного місяця, – до 5 числа (включно) календарного місяця, в якому вони складені;

для податкових накладних/розрахунків коригування до податкових накладних, складених з 16 по останній календарний день (включно) календарного місяця, – до 18 календарного дня (включно) календарного місяця, наступного за місяцем, в якому вони складені;

для зведених податкових накладних та/або розрахунків коригування до таких зведених податкових накладних, складених за операціями, – протягом 20 календарних днів, що настають за останнім календарним днем місяця, в якому вони складені;

для розрахунків коригування, складених постачальником товарів/послуг до податкової накладної, що складена на отримувача – платника податку, в яких передбачається зменшення суми компенсації вартості товарів/послуг їх постачальнику, – протягом 18 календарних днів з дня отримання такого розрахунку коригування до податкової накладної отримувачем (покупцем).

У разі порушення вказаних строків застосовуються штрафні санкції згідно з ПКУ.

Штраф за несвоєчасну реєстрацію податкової накладної

Згідно з Податковим кодексом України (стаття 201) несвоєчасна реєстрація податкових накладних загрожує накладанням штрафу в розмірі 2% обсягу постачання (без ПДВ), але не більш ніж 1020 грн.

Нагадуємо, що з 8 лютого 2023 року (на період дії воєнного стану) штрафи знизилися:

якщо компанія прострочила реєстрацію до 15 днів, потрібно платити штраф у 2% від ПДВ у накладній (звичайний термін – 10%);

якщо ви запізнюєтеся з реєстрацією на 16-30 діб, доведеться заплатити 5% штрафу від назначеного у ній ПДВ (звичайний термін – 20%);

якщо компанія прострочила реєстрацію від 31 до 60 календарних днів, то потрібно сплатити штраф 10% від ПДВ (звичайний термін – 30%);

якщо ви прострочили терміни від 61 до 365 календарних днів, то сума штрафу буде 15% від ПДВ (звичайний термін – 40%);

а якщо понад рік – 25% (звичайний термін – 50%).

Якщо упродовж перевірки виявиться незареєстрована ПН/РК, тоді нарахують штраф і за нереєстрацію (згідно з пп. 1201.2 ПК). Зокрема:

50% від суми податкових зобов’язань з ПДВ, яке було зазначено у незареєстрованій ПН/РК або від суми ПДВ, який був нарахований за операцією з постачання товарів чи послуг, за якою ПН/РК мала бути складена.

Сплатити штраф необхідно впродовж 10 календарних днів, наступних за днем отримання такого ППР.

Додатково нараховується ще 50% (тобто решту суми з незареєстрованої ПН/РК), якщо штраф не був сплачений вчасно.

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